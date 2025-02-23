（紐約連線）夜魔俠掛保證新影集讓粉絲滿意！相殺金霸王「越愛就越恨」

「夜魔俠」查理考克斯（左）和「金霸王」文森唐諾費里奧一同回歸《夜魔俠：重生》。（Disney+提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕「夜魔俠」查理考克斯、「金霸王」文森唐諾費里奧回歸演出備受影迷期待的漫威最新影集《夜魔俠：重生》，兩人今（23）日一同出席國際線上記者會，提到劇中誓不兩立的關係，查理直說：「感覺我們的友誼越深，在螢幕上就越容易恨對方！」文森也笑說：「我愛查理，而且愛他越深，恨他就越容易。」展現十足默契。

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《夜魔俠：重生》延續原先影集《漫威夜魔俠》情節，描述盲人律師麥特梅鐸憑藉其超凡能力經營著一間繁忙的律師事務所，為正義而奮鬥；同時，前黑幫老大「金霸王」威爾森費斯克則在紐約追求自己的政治野心。當他們的過去逐漸浮現，兩人最終將走向無可避免的對決。

該系列最早由Netflix製作三季《漫威夜魔俠》，全新的《夜魔俠：重生》則由漫威影業製作，並將在Disney+首播，查理直說對於原先影集的粉絲來說，他飾演的仍然是同一個麥特梅鐸，只是被新的經歷所塑造，「他經歷了一場創傷，必須去面對，一開始他用某種方式暫時掩蓋，但最終還是得慢慢將傷口撕開，他仍然是原劇中的那個麥特梅鐸，只是現在面對的事情更多了。」

查理考克斯強調，《夜魔俠：重生》中的他仍是同一個麥特梅鐸。（Disney+提供）

文森則表示，《夜魔俠：重生》劇本相當驚人，「我和查理一直在談論這件事。」查理也解釋劇名的《重生》並非漫畫該篇章的故事，「這個標題更多是在指這部劇集，以及我們的回歸。」雖然在影集的前兩集和預告中都可以看到兩人飾演的麥特和威爾森仍處於僵局，但查理直呼過程非常享受，「真的超級好玩！我們找到很多樂趣！」

查理感性表示，從拍攝《漫威夜魔俠》距今已經10年，「在過去10年裡，我們顯然成為了非常好的朋友。」文森接著說：「這是真的，因為我們認識這麼久了，而且我們都很熱愛這些角色，我們有很多共同點，而我越愛查理，我就越喜歡恨他，這真的很棒！」

文森唐諾費里奧（左）多年來和查理考克斯建立好交情，兩人去年也一同出席《夜魔俠：重生》紐約度漫展發布會。（Disney+提供）

除了彼此間「相愛相殺」的默契，文森也說更重要的是兩人彼此信任，「當我們在拍攝的時候，他可能在片場的另一側，我甚至不知道他們在做什麼，而我則在另一邊拍攝別的東西，但我從來不需要擔心，因為我對他的表現完全有信心，即使我對那部分一無所知。」他說這種信任讓他的表演更加投入，「我真的很感激能和我的搭檔建立這樣的關係。」

至於如何回應粉絲對於《夜魔俠：重生》的期望，文森說希望粉絲們和他們一樣興奮，也希望這部影集能夠帶給他們全然的娛樂性，「希望粉絲看完之後感到滿足，因為我們所有人都非常努力地完成了這部作品，我們始終把粉絲放在心上，一直朝著我們認為他們想要的方向努力，所以我的願望就是，希望他們能徹底享受這部劇。」

查理也不諱言每次和粉絲交流時都會感受到一種帶有擔憂的期待感，「他們渴望這部劇保持以往的品質、身份和核心，這是一種無法具體描述的東西，但你可以感受他們擔心『這還會是我們熟悉的那部影集嗎？』。」對此他堅定地表示「是的，它仍然是。」更說每當被問到都會露出微笑，「因為我心想『別擔心，我們已經準備好了，你們一定會滿意的！』」《夜魔俠：重生》將於3月5日在Disney+上線。

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