黃尚禾當渣男出奧步被識破 超正祕書「清醒」果斷抽身職場戀

楊晴（右）在《祕書俱樂部》識破上司黃尚禾的不懷好意。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕管麟在TVBS職場劇《祕書俱樂部》才剛與曾莞婷進入粉紅泡泡的戀愛期，卻在工作上一時誤解總經理的暗示，意外揭穿一名重要客戶竟有小三，在事態即將失控之際，總經理祕書林嘉俐回歸職場，機智應變成功扭轉局勢，更是找來「人品保證」的曾莞婷與王傳一聯手周旋，最終以「將錯就錯」的方式成功化解危機，再次顯現出祕書於職場上是不可或缺的重要角色。

林嘉俐（中）在《祕書俱樂部》飾演的祕書機智扭轉局勢，左為曾莞婷，右為賴雅妍。（TVBS提供）

黃尚禾劇中認為自己穩坐副總之位，甚至提前布置辦公室，滿心期待升官，在這過程中，他對楊晴不懷好意，使出戀愛陷阱，把她當「工具人」，但無意間被識破，楊晴表示，角色「李宓」是個聰明的女生，在發現自己被「過河拆橋」後，當機立斷，選擇自我成長，捨棄這段不值得的關係，「我覺得劇中女角們都是很有想法的現代女性，在愛情與事業上都相當獨立。」認為這不僅是一場關係的終結，更是角色成長的開始。

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管麟（左起）在《祕書俱樂部》誤踩地雷險毀重要客戶 ，林嘉俐神救援。（TVBS提供）

張哲偉（右）在《祕書俱樂部》暗中協助業務部，曾莞婷努力角逐副總之位。（TVBS提供）

《祕書俱樂部》透過不同女性角色，描繪出職場中的智慧與蛻變，從賴雅妍在愛情與事業間的選擇、曾莞婷的職場逆襲，到林嘉俐以祕書專業力挽狂瀾，甚至楊晴在感情上果斷抽身，每個女性角色都以實力證明自己的價值，展現新時代職場女性的獨立與魅力。精彩結局敬請鎖定《祕書俱樂部》週日晚間8點在TVBS 42台播出，晚間10點於NETFLIX、LINE TV同步上線。

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