藝人唐玲拍短影音包包放腳邊 一回神不翼而飛

唐玲為了拍攝短影音，將包包放在掌鏡人妹妹腳邊，不久後竟發現不見了。（記者胡舜翔攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕藝人唐玲21日晚間和陳子強等友人，相約在林森北路上餐廳聚會，在路邊拍攝短影音時，把包包先放在腳旁邊，一回神包包已經被人順手牽羊不翼而飛，包包內約有一萬元現金及身分證等，中山分局警方表示，經過調閱監視器目前已經鎖定嫌犯身分，將通知犯嫌盡速到案說明。

據了解，當時唐玲為了拍攝短影音，將包包放在掌鏡人妹妹腳邊，兩人一邊拍一邊移動，逐漸遠離包包，等到回想起包包要確認時，才發現已經不見了，包包內有她的證件、新買的攝影器材，還有現金約1萬多元，讓她哀嚎：「東西就這樣飛了，學到一個教訓，我真的太放鬆了。」

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警方調閱監視器，發現有一名中年男子，見到唐玲的包包放置人行道招牌燈旁，路過她包包旁邊時，將包包撿起往裡看了一下，就隨手取走。 （記者鄭景議翻攝）

警方調閱監視器，發現有一名中年男子，見到唐玲的包包放置人行道招牌燈旁，路過她包包旁邊時，將包包撿起往裡看了一下，就隨手取走。

警方表示，全案經調閱監視器已掌握特定犯嫌，並通知犯嫌盡速到案說明，也呼籲民眾切莫因一時貪心而鑄下大錯，警方對轄內治安絕不懈怠，宵小切莫苟且行事。

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