中國劇組驚傳車輪撞擊女替身頭部 封鎖消息至今才曝光

中國已播放完畢的電視劇《漂白》，傳出女替身在拍攝時遭車輪狠撞頭部，但劇組卻封鎖消息。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國犯罪懸疑電視劇《漂白》在去年4月殺青，已於今年1月播出完畢，不過，微博今（22日）流傳出一段影片，從中可以看到劇中女替身在拍攝時遭車輪狠撞頭部，狀況令人擔憂，中國網友紛紛痛斥劇組竟然封鎖消息那麼久。

女替身在被撞後痛苦尖叫，劇組人員上前關心。（圖擷自微博）

從微博上的影片可以看到，女替身當時躺在地上，遠方休旅車在高速駛來時緊急轉彎，但仍然猛力撞擊替身的頭部，導致她痛得放聲尖叫，劇組人員嚇得連忙停止拍攝上前關心。

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許多中國網友見狀都在影片下方留言討論，不少人直呼「這也太危險了」、「好嚇人」、「替身的命不是命？」還有網友認為應該第一時間送醫才對，而不是一堆人擠在那裡不知道該怎麼辦。

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據了解，《漂白》劇情改編自真實事件「2002年吉林市殺人碎屍案」，兇嫌楊樹彬、戢紅傑、張玉良、吳宏業等4人殺害並分屍多名特種行業女子，後來改名換姓逃到內蒙古自治區潛藏多年，直到2011年才被抓獲。

《漂白》電視劇在播出後爭議頗多，包括原著小說作者陳枰被爆出是抄襲記者王猛的報導，劇組在宣傳時更以「肉聯場（肉類加工廠）F4」等頭銜來美化兇嫌，因此在女替身影片流出後，有不少網友要求將《漂白》從影音平台下架封殺。

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