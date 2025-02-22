安歆澐腹痛求醫被「錯割闌尾」！術後得知誤診 傻眼：白開刀了

安歆澐經常在節目中分享生活點滴。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星安歆澐因參加《超級星光大道》走紅，憑藉亮麗外型及好歌喉吸引一票粉絲，不時會在節目中分享生活經歷的她，日前透露自己曾因腹部劇烈疼痛就醫，被診斷出是闌尾炎，結果術後竟被告知是誤診，讓她相當傻眼。

安歆澐分享曾被誤診的經歷。（翻攝自YT）

安歆澐在節目《11點熱吵店》中分享被誤診的經歷，表示當時自己正準備出國參加龍舟比賽，搭機前一天突然覺得自己的下腹悶痛，原以為是生理期快來，殊不知疼痛逐漸加劇，只好趕進前往醫院掛急診，被醫生診斷出是闌尾炎，需要立即手術，於是決定動完手術再出國比賽。

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比完賽返台後，安歆澐再度前往同一家醫院做檢查，沒想到竟被另一位醫生告知，當初應該是腹膜炎被誤診為闌尾炎，原先可能不需要動刀，安歆澐聽完傻眼驚呼「怎麼會差那麼多」，雖然醫生也安慰她手術並不會影響正常生活，但她仍對於誤診的狀況感到不解。

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