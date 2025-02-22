郭子乾變身「柯總召」被問大罷免 幽默秒回3字

郭子乾巧扮柯建銘，說《謝謝大家收看》。（金星文創提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕于子育、郭子乾與王偉忠等攜手合作的舞台劇《謝謝大家收看》即將演出，郭子乾特別變身「柯總召」柯建銘拍攝短片推薦舞台劇，他詮釋的「柯總召」除了推薦戲之外，被台下詢問「大罷免」話題，立刻回應沒有大罷免，是「大爆滿」，希望劇場塞滿觀眾，趣味橫生。

郭子乾與王偉忠合作將近四十年，參與王偉忠電視生涯中多部代表作，王偉忠力邀郭子乾在舞台劇中飾演五十年前北漂進入電視台的南部孩子王忠偉。

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郭子乾表示，以前王偉忠當編導，經常為了求好心切而大吼大叫，讓演員壓力特別大，現在當然和善多了，不過這回演出，換郭子乾在舞台上咆哮放狠話，「我為什麼要跟一隻豬演戲」、「你立刻從地球上消失」，王偉忠忍不住問「我當時真的那麼機歪嗎？」郭子乾秒回，「就這麼X歪！」

王偉忠說郭子乾演什麼像什麼，所以特別在舞台劇中讓郭子乾不做特殊化妝，光靠臉部表情、肢體與口音變臉，化身國內政壇高層們，每次這段即興演出都讓觀眾看得目瞪口呆，如入幻境，大聲喝采。郭子乾透露，一定會依照當下的政局設計不同的對白，至於會不會讓老柯登台？他回「將是最高機密」。

《謝謝大家收看》今年三月八日、九日在高雄衛武營演出；五月十六、十七、十八日在台北北藝中心。

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