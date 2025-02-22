《白蓮花大飯店》第三季在這裡拍！絕美渡假村價格方案曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕榮獲艾美獎肯定的HBO原創影集《白蓮花大飯店》第三季目前正熱播中，此次於泰國多地取景拍攝，展現泰國令人歎為觀止的風景、豐富的文化遺產和迷人的建築，為這部具有社會現實意味的作品增添了更多戲劇張力。飯店的拍攝地點則包括蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店、普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店和蘇梅島波普安納塔拉度假酒店。

《白蓮花大飯店》第三季從蘇梅島海灘的寧靜度假之所，到海濱隱秘奢華的世外桃源，每一家在此劇中亮相的安納塔拉度假酒店，都展現出泰國海島生活的精髓。

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蘇梅島波普安納塔拉度假酒店：銀幕上的熱帶天堂

《白蓮花大飯店》第三季中的熱帶天堂，位於蘇梅島波普安納塔拉度假酒店，取景於此酒店充滿泰國氛圍的大廳、保安監控室、綠樹成蔭的入口、員工停車場和珠寶店。（安納塔拉酒店提供）

蘇梅島波普安納塔拉度假酒店坐落於波普特海灘優美質樸的海岸邊，是蘇梅島上指標性的度假酒店之一。白蓮花大飯店中的飯店場景便是在此取景拍攝，其中包括充滿泰國氛圍的大廳、保安監控室、綠樹成蔭的入口、員工停車場和珠寶店。

此酒店的所在地曾是繁茂的椰子種植園；酒店中包括荷花池和水療花園在內的景觀優美迷人，令人讚歎，由知名建築師 Bill Bensley 設計。酒店建築的設計靈感源自泰國南部傳統，讓客人在蘇梅島上體驗到道地的泰式待客之道。

蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店：燕語鶯聲酒吧

《白蓮花大飯店》第三季中的酒吧就是在蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店酒店的燕語鶯聲酒吧內拍攝。（安納塔拉酒店提供）

蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店則坐落在查汶一片寧靜的私人海灘上，巧妙地在現代奢華環境中融入蘇梅島豐富的文化歷史元素。《白蓮花大飯店》第三季中的酒吧就是在此酒店的燕語鶯聲酒吧拍攝；令人歎為觀止的樹屋風格酒吧，是坐落在一棵 120 年的大樹上，其設計靈感是來自每年都吸引來成千上萬的觀眾至島上欣賞的著名傳統鳥類歌唱比賽。

在此，不僅為客人帶來一覽無餘的海景，於夕陽西下時，更可以一邊品嘗手工調製的調酒，一邊聆聽蘇梅島的鳥類表演家們帶來的動聽旋律，享受令人難忘的氛圍。

普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店：康養天地、芳療中心及貝琳達的房間

《白蓮花大飯店》第三季的康養天地、芳療中心及貝琳達的房間在普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店取景。（安納塔拉酒店提供）

普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店也同樣在此影集中取鏡，「白蓮花大飯店」中出現的康養天地、芳療中心及貝琳達的房間就是在此拍攝。此寧靜的度假酒店坐落在普吉島邁考海灘原生態的海岸邊，以其近乎與世隔絕的奢華環境而著稱。

普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店提供 183 套別墅和套房，坐擁專屬海濱位置，提供無比私密精緻的環境，為《白蓮花大飯店》打造出美輪美奐的背景，推動了劇情的發展。

《白蓮花大飯店》第三季在蘇梅島波普安納塔拉度假酒店取景。（安納塔拉酒店提供）

想要親身體驗泰國「白蓮花大飯店」，目前可以預訂為期四天的「蓮花喚醒之旅」專案，下榻位於普吉島和蘇梅島的度假酒店，參加精彩的探索活動，享受快樂的假期時光，喚醒精神，舒暢身心。而且此專案只要60000泰銖起就可以化身為影集中的大明星、體驗《白蓮花大飯店》第三季中三家安納塔拉度假酒店，參加獨特的蓮花主題活動，感受道地的泰國風情！

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