《上流戰爭》李智雅捲台幣8.7億家族爭產 祖父背景遭挖

在《上流社會》飾演富家女「沈秀蓮」的女星李智雅（左）。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在《上流戰爭》當中飾演富家女「沈秀蓮」的演員李智雅，進入被捲入家族爭產風波，連祖父那一代的事情都被挖出來抨擊，引發網友熱議，今（21）日李智雅透過所屬經紀公司BH娛樂公開道歉：「身為後代，我真心向大家致歉」。

根據韓媒報導，李智雅父親與兄弟間因價值350億韓圜（約新台幣8.7億元）土地爆發繼承糾紛，但李智雅本人宣稱不知情，因為她從18歲起就獨立生活，也未曾接受父母金援，李智雅也表示「我與父母以斷絕聯繫超過10年」。

請繼續往下閱讀...

李智雅表示自己長達10年未與父母聯絡，也未接受金援。（翻攝自IG）

因家族爭產問題，李智雅祖父金順興的背景也被挖出，他是日據時代的親日派人物，網友得知後熱議不斷。李智雅指出自己兩歲時祖父就已經過世，因此她對祖父毫無印象，成長過程中對於祖父的親日行為也一無所知。2011年李智雅曾透過新聞報導得知此事，之後做過一些調查，發現祖父曾向日本政府捐獻財產，她認為這樣的行為雖有時空背景影響，但她本人不認可祖父的行為，此外，她也強調，如果祖父位於安養市的土地是在日據時期取得的，那麼就應該被國家徵收。

李智雅也嚴厲澄清網路上傳出「李智雅曾經表示尊敬她的祖父」是不實言論，並嚴正聲明：「未來我將以謙虛的態度面對歷史真相，並懷抱責任感繼續生活」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法