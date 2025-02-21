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才入圍金曲獎！羅莎莎慘遭解除7年合約 錯愕心聲全說了

羅莎莎自詡陪伴系女聲。（感恩的心有限公司提供）羅莎莎自詡陪伴系女聲。（感恩的心有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕羅莎莎自立門戶開設音樂工作室，歷經兩年發行新歌《自願自愛》，選在浪漫的情人節後發行，是想和所有暈船仔們喊話，比起沈浸在無限循環的EMO，在感情當中一切都是「自願」的，享受過程才是最重要的。

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羅莎莎在2022年推出首張專輯《長大有出息》，曾入圍第34屆金曲獎「最佳演唱錄音專輯獎」，本以為入圍金曲能獲得公司更多的支持，卻意外被告知要終止7年合作關係。

回想這段經歷，羅莎莎坦言：「那時是錯愕的，我一向是很情感投入的人，當下還參雜了不捨，花了蠻多的時間沉澱跟思考下一步。」

羅莎莎喊話要向情歌天后梁靜茹看齊。（感恩的心有限公司提供）羅莎莎喊話要向情歌天后梁靜茹看齊。（感恩的心有限公司提供）

不過， 羅莎莎也轉念思考，重新了解自己並建立新的音樂團隊，兩年來相當「有出息」，交出許多從未想過的好成績，「現在準備好反而很期待接下來的發展！」

羅莎莎推出新歌，更以情歌天后梁靜茹為目標，打趣表示：「我擅長R&B曲風，希望能成為R&B界的梁靜茹，用音樂陪伴大家。 」

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