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娛樂 歐美

（影）甜蜜蜜 白斑症維密超模點頭嫁NBA時尚球星

NBA球星庫茲馬（左）向時尚超模Winnie Harlow求婚成功。（翻攝自IG）NBA球星庫茲馬（左）向時尚超模Winnie Harlow求婚成功。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕從《超級名模生死鬥》擊敗眾多競爭者出線的加拿大籍超模Winnie Harlow，雖然患有白斑症，仍無懼走上時尚之路，而她也曾登上時尚圈盛事「維多利亞的祕密」內衣大秀。近日Winnie Harlow上傳一組充滿甜蜜閃光的照片，原來NBA球星男友庫茲馬（Kyle Kuzma）包下私人飛機求婚，在浪漫的氣息下，Winnie Harlow點頭答應了。

庫茲馬（左）包下私人飛機向Winnie求婚。（翻攝自IG）庫茲馬（左）包下私人飛機向Winnie求婚。（翻攝自IG）

庫茲馬秀出他向Winnie求婚的大鑽戒。（翻攝自IG）庫茲馬秀出他向Winnie求婚的大鑽戒。（翻攝自IG）

NBA公鹿隊前峰庫茲馬被稱為「時尚球星」，除了長相帥氣之外，他的時尚品味也十分出眾。這次求婚，庫茲馬特別花大錢包了一架私人飛機，並在飛機上灑滿玫瑰花瓣，在浪漫氣息下，超模Winnie Harlow驚喜點頭答應了庫茲馬的求婚。

庫茲馬（左）與Winnie深情相吻。（翻攝自IG）庫茲馬（左）與Winnie深情相吻。（翻攝自IG）

庫茲馬與Winnie Harlow兩人於2020年認識，之後便墜入愛河，經常在社群網站秀恩愛，Winnie Harlow身上深淺不一的白斑也曾經遭到網友惡意訕笑，但庫茲馬不在乎這一切，因為他愛上的是Winnie Harlow美麗的靈魂，求婚成功的消息一出，許多時尚界人士及NBA球星紛紛湧入祝福他們，見證了美麗的愛情。

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