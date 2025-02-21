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娛樂 最新消息

男星是知名牛肉麵第三代！為音樂夢收掉店面嘆不捨

「Theseus忒修斯」推出新單曲《廢棄清理》，左為劉志正（小正）、右為高翔煜（翔煜）。（記者陳奕全攝）「Theseus忒修斯」推出新單曲《廢棄清理》，左為劉志正（小正）、右為高翔煜（翔煜）。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由主唱小正和吉他手翔煜合組的雙人民謠組合「Theseus忒修斯」今天舉辦記者會，小正是新北知名牛肉麵第三代傳承人，他透露月營業額最高3、40萬，只是為了繁忙的音樂事業，店面已在年後收攤。

小正除了忙樂團，廚藝精湛的他也接手家裡的牛肉麵館，卻時常為了表演工作無法開店，他受訪笑說，「去年底有一個月只開了8天，算是很常放假。」透露今年初賣完年菜後，跟家人討論過後決定把店面收掉。

主唱小正（左）和吉他手翔煜（右）今出席新單曲發布會。（記者陳奕全攝）主唱小正（左）和吉他手翔煜（右）今出席新單曲發布會。（記者陳奕全攝）

小正坦言會捨不得，「如果大家以後還有興趣的話，我可以開私廚煮給大家吃。」他卸下「牛肉麵店小開」的稱號衝刺歌唱事業，更笑說：「我從小到大的夢想就是上《型男大主廚》！」期待有機會上節目大顯身手。

吉他手翔煜則是音樂廠牌「奧少年 Shabby Boyz CO., LTD.」的共同創辦人，旗下還有艾蜜莉 AMILI、林潔心 ddkogi88、Quanzo、Peatle 等眾多嘻哈歌手。

主唱小正（左）和吉他手翔煜（右）今出席新單曲發布會。（記者陳奕全攝）主唱小正（左）和吉他手翔煜（右）今出席新單曲發布會。（記者陳奕全攝）

而翔煜則是個學霸，曾就讀清華大學研究所，只是在做第一張專輯時忙到分身乏術，最後收到退學申請書，目前就讀師大研究所；「Theseus忒修斯」推出新單曲《廢棄清理》，更預告6月發行全新專輯。

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