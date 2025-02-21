陳喬恩揪尪遊水族館 心疼鯨鯊待29年：人類如此殘忍

陳喬恩與老公Alan赴沖繩自駕旅遊。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳喬恩2022年和小她9歲的馬來西亞富二代、新銳藝術家「Alan」曾偉昌登記結婚，去年重回定情地補辦婚禮，近來兩人趁情人節赴日旅遊，在水族館看到魚群困在玻璃水箱中，感慨說：「人類是如此複雜而殘忍的生物。」

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陳喬恩與老公Alan到沖繩自駕旅遊，兩人品嚐了不少美食，她在Instagram開心說：「每次旅行到一個地方都會安排好餐廳，無論是和另一半或是和朋友一起，這是屬於我們旅行裡的儀式感，吃貨專屬。」同時也苦嘆：「每次旅行肥3斤。」

陳喬恩在水族館感慨。（翻攝自Instagram）

參訪水族館時，陳喬恩見看到鯨鯊在玻璃水箱中繞圈圈，心中有無限惆悵，「牠已經在水族館裡待了29年，是目前鯨鯊被人類圈養最久的紀錄，我忽然感覺悲傷，牠沒有見過自己的同類，牠只能待在一個不大的水族館裡一輩子⋯那其他一樣被養在水族館的魚就不悲傷嗎⋯人類的善良存在於自己舒服的認知裡，人類是如此複雜而殘忍的生物，我們都一樣。」

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