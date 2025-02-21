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亞莉安娜狀態引擔憂！「暴瘦成骷髏」禮服開深V驚見排骨胸

亞莉安娜近來常因過瘦的身材引起討論。（翻攝自IG、X）亞莉安娜近來常因過瘦的身材引起討論。（翻攝自IG、X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國樂壇天后亞莉安娜（Ariana Grande）出道以來唱紅多首膾炙人口的歌曲，近來更憑藉賣座歌舞片《魔法壞女巫》入圍今年奧斯卡最佳女配角。不過近期卻因過瘦的身材多次引起外界討論，日前出席《第78屆英國影藝學院電影獎》，開深V的禮服驚現「排骨胸」，健康狀態讓許多粉絲擔心。

亞莉安娜日前出席《第78屆英國影藝學院電影獎》。（路透社）亞莉安娜日前出席《第78屆英國影藝學院電影獎》。（路透社）

亞莉安娜盛裝出席活動的紅毯畫面曝光，可見她將一頭長髮盤起，身穿粉色蓬蓬短裙亮相，上半身開深V的設計，讓她整體看上去甜美又不失性感。不過她過瘦的身材宛如「紙片人」，雙頰凹陷顯得憔悴，髮量似乎也變得稀疏，她替圍觀粉絲簽名的畫面來看，明顯的「排骨胸」更是嚇壞不少人。

隨著畫面曝光，亞莉安娜的狀態引起粉絲擔心，「希望她沒事，看起來確實不太好」、「她瘦了很多，希望她能早日恢復健康...」、「我知道人們會隨著歲月有所改變，但這也太誇張了吧，她瘦了這麼多…」。事實上，亞莉安娜過去曾針對身材暴瘦一事做出回應，認為健康和美麗應該是有很多種樣貌，坦言粉絲認為她看起來最健康的時期，其實是自己最不健康的時候，並提醒女性不該應展現性感身材而遭受歧視，「無論經歷什麼，妳都是美麗的」。

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