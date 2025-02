亞莉安娜狀態引擔憂！「暴瘦成骷髏」禮服開深V驚見排骨胸

亞莉安娜近來常因過瘦的身材引起討論。(翻攝自IG、X)

〔娛樂頻道/綜合報導〕美國樂壇天后亞莉安娜(Ariana Grande)出道以來唱紅多首膾炙人口的歌曲,近來更憑藉賣座歌舞片《魔法壞女巫》入圍今年奧斯卡最佳女配角。不過近期卻因過瘦的身材多次引起外界討論,日前出席《第78屆英國影藝學院電影獎》,開深V的禮服驚現「排骨胸」,健康狀態讓許多粉絲擔心。

亞莉安娜日前出席《第78屆英國影藝學院電影獎》。(路透社)

亞莉安娜盛裝出席活動的紅毯畫面曝光,可見她將一頭長髮盤起,身穿粉色蓬蓬短裙亮相,上半身開深V的設計,讓她整體看上去甜美又不失性感。不過她過瘦的身材宛如「紙片人」,雙頰凹陷顯得憔悴,髮量似乎也變得稀疏,她替圍觀粉絲簽名的畫面來看,明顯的「排骨胸」更是嚇壞不少人。

