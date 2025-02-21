徐乃麟自曝「半夜對老婆揮拳」 醫警告恐患失智症

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、嚴立婷主持東森綜合《醫師好辣》，邀來馬力歐、李新、靜香大聊夫妻生活中的私密煩惱。節目中，徐乃麟竟自爆：「我老婆說我半夜睡到一半，突然對她揮拳。」

神經內科醫師聽到徐乃麟這麼說後突警告，這恐怕是神經退化性疾病的警訊，如帕金森氏症、失智症等。嚇得徐乃麟急忙否認：「我沒有這些疾病！這段給我剪掉！」逗趣反應笑翻全場。

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徐乃麟驚傳夢中揮拳打老婆。（東森綜合提供）

女星李新則坦言，身體出狀況讓她和老公八點檔男星沈世朋的「親密關係」亮紅燈，驚恐透露，某天開始竟然解出「粉紅色血尿」，讓她嚇得花容失色，連洗澡都戰戰兢兢，深怕感染，就醫後才發現是膀胱發炎搞鬼，痊癒後夫妻生活才重回正軌、如膠似漆。

此外，林道遠妻子靜香也抱怨老公打呼聲如雷，導致淺眠的她長期失眠，夫妻倆為此爭執不斷，最後只能靠耳塞入睡。同樣為打呼所苦的馬力歐，則透露已與老婆分房睡，坦言為了挽救婚姻，他積極尋求醫療協助，才發現自己的睡眠狀況早已拉警報。

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