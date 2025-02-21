真實海底災難生還者親臨現場！「尚氣」親曝交流心得

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《窒息倒數》改編自2012年驚心動魄真實大海災難事件，主演該片的「尚氣」劉思慕日前現身多倫多影展放映活動，回憶開拍前與拍攝期間，有幸與當年事件的親歷者見面交流，讓他感性表示：「能夠親自見到這些真實英雄，我感到無比榮幸。」

劉思慕在《窒息倒數》飾演展開深海救援的潛水員。（CATCHPLAY提供）

電影拍攝期間，三位真實事件人物戴夫由阿薩（Dave Yuasa）、鄧肯奧爾科克（Duncan Allcock）和克里斯萊蒙斯（Chris Lemons）親臨片場，為演員和製作團隊提供了事件過程的深入解析，令所有人深深感激。劉思慕形容他們展現出極為冷靜、務實且堅毅不拔的特質，幾乎沒有情緒波動，「當我深入理解他們當時的處境，並得知他們為了拯救隊友所做的一切，我便深深敬佩他們的勇氣與無私奉獻。」

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製作人諾曼葛萊利也表示：「能夠讓演員與真實事件當事人直接交流，絕對是一大助力。透過他們的指導，我們得以將北海潛水災難的細節完整還原，讓觀眾感受到難以置信的震撼與緊張感。當你觀看這部電影時，也許會覺得它像是一個精心編排的劇本，但這一切都是真實發生過的！」

《窒息倒數》拍攝期間，三位真實事件人物戴夫由阿薩（左起）、鄧肯奧爾科克，以及克里斯萊蒙斯親臨片場。（CATCHPLAY提供）

《窒息倒數》將於2月27日搶先全球在台上映，劉思慕表示，迫不及待讓更多觀眾透過大銀幕觀賞這起2012年發生於北海海底的真實故事，「這部電影將帶領觀眾深入了解職業潛水員的真實人生，以及他們在極端環境下所面臨的生存風險。」

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