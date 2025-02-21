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娛樂 電視

胡瓜學特技遭嗆在偷懶！「頭撞攝影機」錄影中斷傷勢曝

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營Youtube頻道《下面一位》，最新一集邀來全台唯一的「鑽石級Youtuber」奇軒，向對方討教特技動作，奇軒是Tricking（極限特技、武術特技）運動員及教練，因推廣Tricking而聞名，奇軒分享其實數年前就已經上過胡瓜的節目，當時也是用特技動作來壓破氣球，讓胡瓜驚艷兩人真有緣分，現今已經是超高流量的YTR，那時真是有眼不識泰山。

胡瓜（右）向奇軒討教特技動作。（下面一位提供）胡瓜（右）向奇軒討教特技動作。（下面一位提供）

奇軒帶胡瓜到具有會閃動的格子先訓練一下反應力，沒想到胡瓜還在摸索怎麼消除格子時，秒數便已到時，系統還嗆辣說出：「唉唷！有人在偷懶嗎？」、「你多久沒運動啦？」好像在偷罵胡瓜一樣讓他好氣又好笑。

隨後兩人挑戰有480格的超大場域，只見胡瓜一下蜻蜓點水般的跳動，一下小碎步的消除格子，努力跑整場讓他氣喘吁吁。不過中途也發生意外事件，胡瓜在消除格子時不小心撞到攝影機，當下錄影緊急中斷，幸好關心傷勢後並無大礙，胡瓜休息一會便馬上繼續錄影，非常敬業。

胡瓜向奇軒（右）討教特技動作。（下面一位提供）胡瓜向奇軒（右）討教特技動作。（下面一位提供）

奇軒也向胡瓜展示一連串Tricking動作，讓胡瓜嘖嘖稱奇，不免也向奇軒討教一些專業動作，只見胡瓜認真又努力的學習每個動作，讓奇軒給胡瓜打出了高分數，認可胡瓜的表現。

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