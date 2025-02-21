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娛樂 電視

況明潔遇郭泓志「笑容止不住」 挑戰揮竹劍被虧像菜市場買菜

〔記者林欣穎／台北報導〕卜學亮、姚元浩、郭泓志三位擔任星級領隊錄製《全明星出發吧！》，最新一集他們將帶著況明潔、高慧君、謝麗金、金智娟一同出遊進行北台灣深度之旅。面對全新的來賓陣容，領隊卜學亮說：「各位可能都去過，但是我們會營造出不一樣的感覺。」

郭泓志（左起）、金智娟、謝麗金、卜學亮、況明潔、高慧君、姚元浩體驗揮竹劍。（好看娛樂提供）郭泓志（左起）、金智娟、謝麗金、卜學亮、況明潔、高慧君、姚元浩體驗揮竹劍。（好看娛樂提供）

三人再度為四位貴賓量身打造專屬行程，並祭出「當她們的依靠」、「協助她們要折扣」、「隨時甜言蜜語」、「成為她們的小歌迷」，一共四大服務姐姐守則。姚元浩也說：「女生很吃一套，就是要很貼心。」

出遊當天受到雨神眷顧，大聯盟選手郭泓志幫忙撐傘讓況明潔臉上笑意止不住，開心抓著郭泓志手臂說：「我兩隻手環抱不住耶！」而在採買土產時，郭泓志也幫忙殺價，善盡領隊職責。卜學亮也讚美謝麗金手巧，非常會製作手工藝品，讓姐姐們笑到合不攏嘴。

卜學亮（右）猛灌迷湯讓金智娟（右2）、謝麗君（中）笑呵呵。（好看娛樂提供）卜學亮（右）猛灌迷湯讓金智娟（右2）、謝麗君（中）笑呵呵。（好看娛樂提供）

三位星級領隊帶著四位姐姐造訪劍道館，讓她們大力揮舞竹劍「動起來」，看到姐姐們過分投入又大聲吆喝，讓姚元浩笑說：「怎麼感覺好像在菜市場買菜！」之後領隊們又帶著姐姐們去小溪流體驗淘金沙，四位姐姐玩得不亦樂乎。

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