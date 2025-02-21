（新碟快報）基哥神作經典20週年！《康斯坦汀：驅魔神探》推UHD典藏帶回家

〔記者許世穎／專題報導〕由「基哥」基努李維主演的經典神作《康斯坦汀：驅魔神探》上映滿20週年，近期終於傳出續集啟動，而該片也正式推出4K UHD版本，本週正式在台上市，包括內附精美贈品的「UHD+BD雙碟二十週年行家典藏鐵盒版」以及純收鐵盒的「UHD+BD雙碟二十週年典藏鐵盒版」，讓影迷可以買回家收藏。

基努李維主演的經典神作《康斯坦汀：驅魔神探》上映滿20週年。（翻攝自IMDB）

該片描述基哥飾演的康斯坦汀生下來就能夠辨識藏身在人世間的混種天使和惡魔，為了逃避這種能力給他的折磨他曾嘗試結束自己的生命，失敗之後被放逐在天堂與地獄之間的人世間，希望能藉由向地球上的魔鬼爪牙宣戰得到救贖。

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《康斯坦汀：驅魔神探》在台推出「UHD+BD雙碟二十週年行家典藏鐵盒版」以及「UHD+BD雙碟二十週年典藏鐵盒版」。（得利影視提供）

但是康斯坦汀逐漸對人類世界以及上帝感到失望，於是自甘墮落，成為一個唾棄英雄主義的墮落英雄。當一個懷疑他的能力的女警探（瑞秋懷茲 飾演）不得不找他幫忙調查她摯愛的雙胞胎姊妹的神秘死亡，他們就進入洛杉磯的地下，一個充滿妖魔和天使的世界尋求真相…。

電影《喜劇大現場》取材自長壽喜劇節目《週六夜現場》幕後秘辛，BD與DVD正式上市。（得利影視提供）

重溫精彩正片之餘，此次20週年特別收錄包含：「二十年的詛咒：基努李維和導演法蘭西斯勞倫斯在鏡頭前重聚」，慶祝這部經典邪典電影上映20週年；還有導演編劇講評、刪減片段、另類結局。行家典藏鐵盒版包含雙面海報、5張雙面酷卡、3張概念初稿卡、3張雙面幕後場景卡等贈品。

除了基哥經典，取材自剛歡慶50週年的長壽喜劇節目《週六夜現場》幕後秘辛的電影《喜劇大現場》也於本週推出BD與DVD。該節目於1975年10月11日晚上11:30正式開播，一群生猛的年輕喜劇演員和劇作家永遠改變了電視和文化，而電影將帶領觀眾一窺最傳奇的幕後故事。

影集《六人行》歡慶30週年，推出「藍光30週年紀念套裝」。（得利影視提供）

電影《喜劇大現場》由《型男飛行日記》、《魔鬼剋星：未來世》導演傑森瑞特曼執導，深刻描繪了《週六夜現場》當年首播前90分鐘的幕後故事，隨著時間倒數計時，直到聽到那些著名的台詞，充滿了幽默、失序和衝破體制的魔力。

另外，最多人最喜愛的美國情境喜劇影集《六人行》歡慶30週年，推出「《六人行》藍光30週年紀念套裝」，21片藍光加贈30張典藏明信片，完美呈現十季節目中，六位主角十年來的起伏與變化，他們的友誼、愛情、工作甚至生活習慣，交織成一幕幕爆笑的劇情，隨著30週年重溫，也彷彿走入時光隧道，從頭到尾細細品嚐這六個紐約客活寶從陌生到成為終生摯友的精采曲折過程。

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