晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

61歲李連杰露面了！街拍帥照「擊潰死訊」出手洩現況

李連杰睽違半年更新IG分享街拍帥照。（翻攝自IG）李連杰睽違半年更新IG分享街拍帥照。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「武打巨星」李連杰皈依佛門26年，現年61歲的他曾於2013年坦言罹患甲狀腺機能亢進，爾後逐漸遞減公開露面的機會，導致健康屢屢傳出異樣謠言，就連社群平台最後一次更新也停留在2024年8月，如今人在日本旅遊的他曝光近況，顯見整體狀態神采奕奕，許多影迷見狀後得以放心。

李連杰整體狀態顯見神彩奕奕，一招擊潰烏龍死訊。（翻攝自IG）李連杰整體狀態顯見神彩奕奕，一招擊潰烏龍死訊。（翻攝自IG）

李連杰18日透過IG分享自己的近況，並以英文簡短寫下「Recent trip（最近的旅行）！」2張照片中的他身穿一件黑色羽絨外套，再以深色帽子及墨鏡作為搭配，分別面露燦笑、靦腆微笑坐在階梯口以及倚靠在道路護欄上。

李連杰2023年曾為宣傳新書造訪台灣。（資料照，記者陳奕全攝）李連杰2023年曾為宣傳新書造訪台灣。（資料照，記者陳奕全攝）

由於李連杰多年來頻傳健康抱恙、體態暴瘦、走路需被攙扶等謠言，甚至更傳出不少烏龍死訊，如今整體氣色看起來相當不錯，直接擊潰甚囂塵上的不實謠言。事實上，李連杰2023年為宣傳新書曾造訪台灣，當時他中氣十足劈頭就說：「早上好，我還沒死！」親自為謠傳多年的烏龍死訊闢謠。

在 Instagram 查看這則貼文

Jet Li（@jetli）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中