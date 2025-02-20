61歲李連杰露面了！街拍帥照「擊潰死訊」出手洩現況

李連杰睽違半年更新IG分享街拍帥照。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「武打巨星」李連杰皈依佛門26年，現年61歲的他曾於2013年坦言罹患甲狀腺機能亢進，爾後逐漸遞減公開露面的機會，導致健康屢屢傳出異樣謠言，就連社群平台最後一次更新也停留在2024年8月，如今人在日本旅遊的他曝光近況，顯見整體狀態神采奕奕，許多影迷見狀後得以放心。

李連杰整體狀態顯見神彩奕奕，一招擊潰烏龍死訊。（翻攝自IG）

李連杰18日透過IG分享自己的近況，並以英文簡短寫下「Recent trip（最近的旅行）！」2張照片中的他身穿一件黑色羽絨外套，再以深色帽子及墨鏡作為搭配，分別面露燦笑、靦腆微笑坐在階梯口以及倚靠在道路護欄上。

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李連杰2023年曾為宣傳新書造訪台灣。（資料照，記者陳奕全攝）

由於李連杰多年來頻傳健康抱恙、體態暴瘦、走路需被攙扶等謠言，甚至更傳出不少烏龍死訊，如今整體氣色看起來相當不錯，直接擊潰甚囂塵上的不實謠言。事實上，李連杰2023年為宣傳新書曾造訪台灣，當時他中氣十足劈頭就說：「早上好，我還沒死！」親自為謠傳多年的烏龍死訊闢謠。

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