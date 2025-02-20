《甄嬛》霸氣華妃41歲不結婚 直球答案網讚：人間清醒

中國演員蔣欣因演出宮鬥劇《後宮甄嬛傳》華妃娘娘爆紅。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因演出宮鬥劇《後宮甄嬛傳》華妃娘娘爆紅的中國演員蔣欣，日前更新社群平台影片，有網友問起41歲的蔣欣為何還不結婚？沒想到蔣欣的回答直白爽快，讓許多人拍手稱讚：「人間清醒」。

41歲的蔣欣從不避諱提起自己的年紀。（翻攝自微博）

日前蔣欣在個人社群帳號更新影片，有人在留言區問她為何年過40還不結婚，蔣欣直接回應：「為什麼要跟自己過不去呢？」許多網友看到她的回答，大大稱讚蔣欣的想法真是「人間清醒」，短短幾個字就說明「婚姻」是人生選項之一，卻非唯一選擇，堪稱新時代獨立女性代表。

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雖然在《後宮甄嬛傳》中蔣欣飾演的華妃是狠毒的角色，不過卻也愛恨分明、個性強烈，蔣欣本人其實在某些地方和華妃頗為相似，例如兩人同樣直率，有話直說從不拐彎抹角。

蔣欣個性直率，講話不喜歡拐彎抹角。（翻攝自微博）

蔣欣從不避諱談論到自已的年紀，她近期參與《小巷人家》演出，大方接下母親的角色，比起許多女星不願面對年華逝去，只顧著一味裝嫩，蔣欣重視角色的程度也讓許多人認同她的敬業態度。

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