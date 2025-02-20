重現《不能說的秘密》四手聯彈！都敬秀成韓版周杰倫迷倒人

《給我一首琴的時間》導演徐宥珉透露都敬秀、元真兒彈琴時產生令人期待的化學反應。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕改編自周杰倫首部執導浪漫經典《不能說的·秘密》，集結都敬秀、元眞兒、辛叡恩演出的電影《給我一首琴的時間》將在3月14日白色情人節全台上映，今（20日）釋出最新幕後花絮，都敬秀攜手元真兒重現四手聯彈畫面，甜蜜互動讓粉絲直呼甜度破表。

《給我一首琴的時間》都敬秀、元真兒重現四手聯彈畫面。（網銀國際影視提供）

都敬秀回憶拍攝現場只要有元真兒在的時候，總是充滿歡笑，因為她的活潑開朗而得到能量，元真兒則是大讚都敬秀的演技非常有魅力，導演徐宥珉自信地說：「我想大家會喜歡他們一起彈琴時產生的化學反應！」

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辛叡恩（右）在《給我一首琴的時間》中是大學音樂系女神，偷偷單戀都敬秀。（網銀國際影視提供）

《給我一首琴的時間》除了周杰倫原作最具代表性的主題曲《Secret》之外，更增加多首全新配樂，復刻重現經典鬥琴以及初戀故事隱藏的祕密，元真兒則說：「劇本給人一種純粹而美好的感覺，在讀劇本一直忍不住充滿期待，希望能透過音樂與觀眾產生共鳴。」片中辛叡恩化身大學校園的音樂系女神，偷偷單戀都敬秀，辛叡恩也透露和都敬秀對戲過程：「那時候的情景我都還歷歷在目，都敬秀是能讓對方感到放鬆的優秀演員。」

電影在韓國上映以來，深獲觀眾喜愛，目前票房累積超過71億韓幣，網友口碑也一片好評，導演徐宥珉表示：「我想要描繪的是積極追求愛情，而非被動等待的角色！我們專注於角色塑造，讓他們展現豐富的浪漫情感，並在許多細節上投入心力，例如浪漫音樂、精彩演奏，緊張刺激的劇情發展，讓故事在高潮時更加引人入勝。」在《不能說的·秘密》上映將滿18周年前夕，電影《給我一首琴的時間》3月14日白色情人節全台上映。

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