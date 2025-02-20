晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金賽綸生前酒駕毀形象！「事後親致歉57間商家」仍被罵

南韓女星金賽綸16日爆出不幸在家身亡的消息。（翻攝自IG）南韓女星金賽綸16日爆出不幸在家身亡的消息。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲南韓女星金賽綸16日爆出不幸在家身亡的消息，震驚演藝圈。金賽綸2022年因酒駕事件自毀前程，不過她在車禍後親自拜訪附近受牽連的57間商家，不僅誠懇致歉也積極賠償損失，此舉至今仍令不少商家記憶猶新。

金賽綸2022年5月在首爾江南區鶴洞十字路口酒駕自撞，連續撞上護欄、行道樹與變壓器，造成附近57間商家停電長達3小時。事發隔日金賽綸在個人社群發布手寫道歉信，向社會大眾表達歉意，她更親自登門拜訪受影響的57間商店，除致歉外也積極向受害商家談補償，但她仍被韓網罵爆，後續更因沒有工作只能在咖啡廳打工維生。

如今金賽綸驚傳過世，原先的罵聲全都停止，韓網轉而大讚她在事故發生後的舉動很有誠意。一名受害商家也表示：「當時金賽綸親自來店內道歉，讓我非常驚訝。」

★☆自由電子報關心您☆★

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中