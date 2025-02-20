金賽綸生前酒駕毀形象！「事後親致歉57間商家」仍被罵

南韓女星金賽綸16日爆出不幸在家身亡的消息。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲南韓女星金賽綸16日爆出不幸在家身亡的消息，震驚演藝圈。金賽綸2022年因酒駕事件自毀前程，不過她在車禍後親自拜訪附近受牽連的57間商家，不僅誠懇致歉也積極賠償損失，此舉至今仍令不少商家記憶猶新。

金賽綸2022年5月在首爾江南區鶴洞十字路口酒駕自撞，連續撞上護欄、行道樹與變壓器，造成附近57間商家停電長達3小時。事發隔日金賽綸在個人社群發布手寫道歉信，向社會大眾表達歉意，她更親自登門拜訪受影響的57間商店，除致歉外也積極向受害商家談補償，但她仍被韓網罵爆，後續更因沒有工作只能在咖啡廳打工維生。

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如今金賽綸驚傳過世，原先的罵聲全都停止，韓網轉而大讚她在事故發生後的舉動很有誠意。一名受害商家也表示：「當時金賽綸親自來店內道歉，讓我非常驚訝。」

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