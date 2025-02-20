周星馳《美人魚》演員「鄭總」 涉猥褻兒童遭逮

曾在周星馳執導的電影《美人魚》中，飾演經典角色「鄭總」的中國演員鄭某峰，因涉及猥褻兒童遭逮捕，消息一出引發外界議論。（圖擷自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕曾在周星馳執導的電影《美人魚》中，飾演經典角色「鄭總」的中國演員鄭某峰，因涉及猥褻兒童遭逮捕，消息一出引發外界議論。

曾在周星馳執導的電影《美人魚》中，飾演經典角色「鄭總」的中國演員鄭某峰，因涉及猥褻兒童遭逮捕，消息一出引發外界議論。（圖擷自微博）

海口市公安局龍華分局於19日晚間發布公告指出，鄭某某（男，58歲）於1月18日因涉嫌猥褻兒童罪，遭海口市公安局龍華分局刑事拘留。經查鄭姓嫌疑人在海口挑選演員期間，以指導舞蹈動罪為由，對參加排練的未成年女性進行猥褻。警方獲報後迅速將鄭某某抓獲，目前全案仍在偵辦中。

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通報也指出，因該案件涉及未成年人，請社會各界共同守護未成年隱私，維護未成年人合法權益。

中媒消息指出，警方所指的「鄭某某」，就是演員鄭某峰，他過去曾在電影《美人魚》飾演經典角色「鄭總」。且鄭某峰除了是一名演員，同時也是電影出品人，還擔任香港HFIO資本管理公司董事長、金像影業董事長等。

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