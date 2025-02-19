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「挖呀挖老師」又惹爭議！抱娃唱英文引發兩極評價

「挖呀挖老師」抱著小孩教英文單字，又引來網友兩極評價。（翻攝自微博）「挖呀挖老師」抱著小孩教英文單字，又引來網友兩極評價。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕曾因教唱兒歌《小小花園》在網路爆紅，還被封為「挖呀挖老師」的中國黃姓幼教老師，現在雖然不當幼稚園老師，但她近日抱著自己的小孩以唱歌方式教英文，再次引起網友熱烈討論，不過仍是出現兩極評價。

以「挖呀挖呀挖」兒歌嘗過爆紅滋味的黃老師，享受過名聲帶來的流量、利益，卻也自稱遭遇過網路霸凌，除了指控網友以不實的不雅影片說她「下海」，另外網友也虧爆少了濾鏡的她外貌上實在差很大。

近日這位「挖呀挖老師」抱著自己一歲多的寶寶拍攝影片，她以唱歌方式教「big」、「small」、「fast」、「slow」等簡單英文單字，吸引不少新手媽媽觀看，網友也熱烈討論，是否有需要針對年紀這麼小的小寶寶教英文？

網友對「挖呀挖老師」又有兩極評價，有人覺得很活潑有趣，但也有網友認為她只顧看著鏡頭，很少注意和寶寶的互動，甚至有網友覺得她連抱寶寶的姿勢都不是那麼安全，還有網友認為她又上熱搜根本是莫名其妙，曾經的網路紅人，現在做什麼好像都會出現不同聲音。

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