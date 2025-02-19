《影后》插曲她唱的！「最正星二代」爆紅 唐綺陽去年底早斷言

「ANGIE」安吉。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陽凡愛女「ANGIE」安吉因創作《影后》歌曲《想像我們》大受歡迎，去年底趁熱推出首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》，日前上唐綺陽節目宣傳，唐綺陽透露曾建議安吉專輯愈早發愈好，不要拖到下一個年度，果然去年底實體專輯一發就奪冠，讓安吉大呼「好神！」

「ANGIE」安吉。（索尼提供）

之前她上《唐綺陽談星室》宣傳，唐綺陽和安吉的爸媽是好友，去年安吉在發行《想像我們》之前，媽媽曾幫安吉問什麼時候發片比較好，唐綺陽透過塔羅和命盤，回答說：「越早越好！12月發～」於是趕在去年底搶先推出實體專輯，立刻衝上銷售冠軍，今年緊接著發行數位版本，預計以每個月上架一首歌曲的方式，持續到11月。

請繼續往下閱讀...

「ANGIE」安吉。（索尼提供）

《焦糖眼》誕生源於她那些難以入睡的夜晚，為了梳理自己內心的混亂情緒，於是在自己的臥室中將那些迷茫不安轉化成音樂創作，最終集結成11首充滿真摯情感的歌曲。

「ANGIE」安吉。（索尼提供）

《焦糖眼》封面設計與前導預告充滿巧思，服裝造型搭配焦糖風格，一致性的黃色調讓人感覺充滿活力，前導預告也捕捉安吉創作時的各式情緒，她表示：「創作對我來說就是一種釋放，音樂就像能幫我整理情緒的窗口！」 第一首單曲〈我們的天空〉於2／25數位上架。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法