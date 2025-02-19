呂植宇荷蘭現蹤！划船意外「迷航漂流」 傻眼：滿危險的
呂植宇遠赴荷蘭，拍攝新歌MV。（踢帕娛樂提供）
〔記者陽昕翰／台北報導〕鮮肉歌手呂植宇赴荷蘭拍攝新歌《天長地久》MV，他表示：「這首歌的氛圍很適合在國外拍攝，導演認為很『歐』，所以我們在出發前兩天臨時決定前往荷蘭，收拾好行李就馬上出發了！」
呂植宇透露，拍攝時荷蘭當地氣溫只有3度，他冷到快暈倒，天黑在湖上划船時，更聯想到電影《少年Pi的奇幻漂流》中迷失的感覺。
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呂植宇笑說，「拍完後才開始享受開船，結果天色已經暗到伸手不見五指，加上湖上霧氣很重」，不忘補充：「真的不推薦這麼做，因為其實滿危險的。」
呂植宇遠赴荷蘭，拍攝新歌MV。（踢帕娛樂提供）
這次團隊臨時起意到荷蘭取景，大夥提前兩天訂好計票，收好行李就啟程，雖然極為隨興，卻也為作品增添更多未知與驚喜的元素。
提到今年工作計畫，呂植宇希望能推出EP，並籌備專場演出，他向歌迷喊話：「謝謝你們一直以來的支持，無論如何我都想把最好的給你們，我會繼續努力的，我正在獨自升級！」
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