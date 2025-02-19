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娛樂 最新消息

拚打造「T-POP」！台藝大音樂系夜間部轉型流行音樂進修班

國立台灣藝術大學今年創校第70年，音樂系今（19）日宣布，夜間部進修學士班自114學年度起跨域轉型為「流行音樂進修學士班（夜間部）」。國立台灣藝術大學今年創校第70年，音樂系今（19）日宣布，夜間部進修學士班自114學年度起跨域轉型為「流行音樂進修學士班（夜間部）」。

〔記者黃子暘／新北報導〕流行音樂感染力超越語言隔閡、無遠弗屆，國立台灣藝術大學今年創校第70年，音樂系今（19）日宣布，夜間部進修學士班自114學年度起跨域轉型為「流行音樂進修學士班（夜間部）」，納入流行音樂相關課程，於3月6日至18日受理報名，5月招考，招收35名新生於9月入學，夜間授課，畢業生將授予台藝大音樂學士學位，盼協助政府扶植流行音樂文化的影響力與續航力，打造屬於台灣的「T-POP」。

台藝大校長鐘世凱指出，台藝大校史悠久，是國內藝術教育領頭羊之一，適逢建校70週年，期許學校秉持優良傳統，抱持對藝術教學的熱誠持續耕耘，對台灣藝術教育有所貢獻。

台藝大音樂系主任黃荻表示，南韓「K-POP」音樂風靡全球，台藝大呼應社會需求、政府推動流行音樂政策，也希望為「T-POP」注入更多優秀人才，過往音樂系夜間部進修學士班專注於古典音樂領域，114學年度起將轉型以流行音樂為主軸，仍保持以古典音樂為重要基礎扎根，相信有助台灣流行樂影響力與續航力，並盼藉此培養出具國際化的流行音樂代表人物。

國立台灣藝術大學今年創校第70年，音樂系今（19）日宣布，夜間部進修學士班自114學年度起跨域轉型為「流行音樂進修學士班（夜間部）」。國立台灣藝術大學今年創校第70年，音樂系今（19）日宣布，夜間部進修學士班自114學年度起跨域轉型為「流行音樂進修學士班（夜間部）」。

黃荻說，進修學士班招考無年齡限制，只要有高中畢業同等學歷者即可報考，無論是有志於流行音樂創作的青年，或是對音樂懷有夢想的阿公阿嬤都可報考圓夢，進修班課程包括初級、進階，選修課囊括爵士、電子等多種音樂類型可供學子依照興趣修課，適合剛接觸音樂者或音樂產業專業人士報考。

台藝大補充，此計畫邀請音樂系客座教授、前高雄流行音樂中心執行長、金馬金曲得主李欣芸主導轉型，課程邀請業界知名音樂製作人、金獎主持人、詞曲作家、錄音師及藝術總監等擔任業師，並藉由實習、觀摩實戰經驗累積。

台藝大指出，音樂系夜間部進修學士班採獨立招生，於3月6日至18日受理報名，5月招考，招收35名新生，將於9月入學後夜間授課，歡迎高中畢業或同等學歷及業界對流行音樂有志人士報考，相關資訊可洽台藝大音樂學系辦公室02-2272-2181＃2511。

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