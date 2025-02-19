4大無線電視台廣電換照卡關 NCC明邀專家討論解方

NCC廣電事業換照業務因委員人數不足卡關，NCC明日將邀集專家學者討論解方。（翻攝自NCC直播）

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，廣電事業換照業務停頓，今年上半年計有37家業者有換照需求，其中也包括無線電視業者台視、中視、華視、公視等，若未能及時換照，將無法繼續播出。NCC主秘黃文哲表示，將於明天邀請實務界、法律界專家學者提供意見，並提交到諮議會進行討論。

去年「NCC組織法」修法通過後，刪除NCC委員延任規定，迄今NCC委員仍不足半數，依法無法召開委員會，雖改由委員諮議會議以權宜方式維持部分功能運作，但仍有多達104項任務無法正常進行，其中也影響今年上半年廣電及衛廣事業頻道執照換照。

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NCC日前指出，今年上半年將有37家廣電事業經營執照屆期，其中包括4家無線電視事業，即台視、中視、華視、公視CH26，8家衛廣事業、25家無線廣播事業，包括警廣、中廣、ICRT等，共37家事業執照屆期，且3月底就會有業者的執照到期，但由於目前委員人數不足，恐難換發執照。

黃文哲指出，對於相關案件，部分NCC委員於討論過程中提到，業者原先已依照規定在期限內提出申請，應基於信賴利益保護，確保業者權益，因此NCC將在明天邀集實務界、法律界專家學者提供意見，並提交至NCC委員諮議會討論，後續若有其他解決途徑，會儘量找辦法處理問題。

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