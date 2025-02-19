晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

4大無線電視台廣電換照卡關 NCC明邀專家討論解方

NCC廣電事業換照業務因委員人數不足卡關，NCC明日將邀集專家學者討論解方。（翻攝自NCC直播）NCC廣電事業換照業務因委員人數不足卡關，NCC明日將邀集專家學者討論解方。（翻攝自NCC直播）

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，廣電事業換照業務停頓，今年上半年計有37家業者有換照需求，其中也包括無線電視業者台視、中視、華視、公視等，若未能及時換照，將無法繼續播出。NCC主秘黃文哲表示，將於明天邀請實務界、法律界專家學者提供意見，並提交到諮議會進行討論。

去年「NCC組織法」修法通過後，刪除NCC委員延任規定，迄今NCC委員仍不足半數，依法無法召開委員會，雖改由委員諮議會議以權宜方式維持部分功能運作，但仍有多達104項任務無法正常進行，其中也影響今年上半年廣電及衛廣事業頻道執照換照。

NCC日前指出，今年上半年將有37家廣電事業經營執照屆期，其中包括4家無線電視事業，即台視、中視、華視、公視CH26，8家衛廣事業、25家無線廣播事業，包括警廣、中廣、ICRT等，共37家事業執照屆期，且3月底就會有業者的執照到期，但由於目前委員人數不足，恐難換發執照。

黃文哲指出，對於相關案件，部分NCC委員於討論過程中提到，業者原先已依照規定在期限內提出申請，應基於信賴利益保護，確保業者權益，因此NCC將在明天邀集實務界、法律界專家學者提供意見，並提交至NCC委員諮議會討論，後續若有其他解決途徑，會儘量找辦法處理問題。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中