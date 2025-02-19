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娛樂 最新消息

婁峻碩終於愛到李沐！患難鴛鴦太尷尬「深呼吸」再上

《器子》李沐（右）與婁峻碩。（華映提供）《器子》李沐（右）與婁峻碩。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕犯罪動作片《器子》找來三度大銀幕合作的李沐和婁峻碩，兩人終於「愛在一起」。不過這次不只青春浪漫，隨劇情推進，後續甚至一同經歷生死患難，感情緊密關係再升級。

婁峻碩坦言有李沐在，讓他「不會孤單」，彼此會相約去喝咖啡散步。拍起談情說愛的戲，婁峻碩說有默契不尷尬，李沐卻透露：「真的有點尷尬，開拍前有深呼吸！」

兩人曾合作《我吃了那男孩一整年的早餐》和《夏日的檸檬草》，李沐說再合作，彼此比較明白對方想法，節奏上也更好配合，「婁是非常非常讓人信任與喜愛的夥伴，真的不是客套話，常常會覺得有他在真是令人安心，非常感謝他。」

婁峻碩（右）在《器子》和李沐配對。（華映提供）婁峻碩（右）在《器子》和李沐配對。（華映提供）

婁峻碩也說：「《早餐》就已經跟李沐上了很多表演課，算老熟了。拍情侶戲，我們倆在片場也算最好聊天，很多等候時間會去附近喝咖啡。在基隆拍攝時還會去附近晃晃，經紀人也一起，像朋友一起去戶外教學的感覺，合作起來蠻有默契，至少不會很孤單，有一個同年齡的夥伴…..啊她比較小啦，『同年齡層』的夥伴。」

有別他倆過往銀幕上的青梅竹馬關係，《器子》雙方終於轉正，彼此黏進黏出有不少愛情戲，勾手、靠肩、互相依偎，熟識了還要談情說愛的感覺？婁峻碩說：「就是因為比較熟，拍攝過程比較放得開，不會有尷尬的問題。」

不過，李沐卻是另一種看法：「哈哈哈！真的有點尷尬，我還記得開拍前有深呼吸，有種壯士斷腕的即視感。」《器子》4月11日在台上映。

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