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24小時沒闔眼！范瑞君解鎖柏林影展：零下6度失去表情管理

胡瑋杰（左起）、黃冠智、導演朱平、范瑞君、鄭志偉連袂現身《愛作歹》在柏林影展的首映。（范瑞君提供）胡瑋杰（左起）、黃冠智、導演朱平、范瑞君、鄭志偉連袂現身《愛作歹》在柏林影展的首映。（范瑞君提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕范瑞君16日舞台劇《暗戀桃花源》演出結束，馬上飛奔機場出發，解鎖一個人從荷蘭轉機到柏林的經驗，為公視新創電影《愛做歹》宣傳參與柏林影展，幾乎24小時沒闔眼，但最難忘的是她在紅毯拍照時只有零下6度，笑說：「冷到失去表情管理。」

范瑞君在《愛做歹》中演出男主角黃冠智的媽媽，她說當年自己得金鐘獎時，導演朱平第一時間傳了訊息祝賀，當下范瑞君還開玩笑跟他說「接下來就等你帶我去金馬獎了」，沒想到居然一舉帶到了柏林影展，還成為范瑞君的柏林影展處女行。

由於她正在巡演舞台劇，一開始還擔心無法出國參與影展，因為大隊15日就出發，但實在不想放棄到國際影展參與的機會，范瑞君謝幕完馬上殺往機場搭機，終究趕上《愛作歹》在柏林影展的首映，只是趕路又加上時差之故，首映完等於一夜沒睡到天明。

范瑞君穿HUANG SHU CHI晚禮服出席《愛作歹》在柏林影展的首映。（范瑞君提供）范瑞君穿HUANG SHU CHI晚禮服出席《愛作歹》在柏林影展的首映。（范瑞君提供）

她也坦言出發前對於隻身前往陌生國度難免緊張，甚至遲遲無法確定是否有人接機，但在台灣一登機後那瞬間，所有不安都放下，唯一驚嚇的竟是「後面的乘客，從頭到尾一直在擤鼻涕跟咳嗽，且他沒戴口罩，害我全程戴口罩戴緊緊。」

范瑞君在《愛作歹》演出命理師，嫁給混混對方還跑路，兒子長大也誤入歧途，入獄時遇到施名帥，兩人因而發生感情。熱愛學習新事物的范瑞君，因為角色之故，自學易經和上課學紫微斗數，算出自己晚年「會持續不斷地學習，很喜歡工作、其實停不下來，越是年紀大越有想做的事情。」似乎完全不讓人意外。

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