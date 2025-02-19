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韓團U-KISS李濬榮「不當閃兵」！親吐：軍隊很有意思

U-KISS李濬榮今年作品大爆發，不怕當兵。（翻攝自X）U-KISS李濬榮今年作品大爆發，不怕當兵。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕王大陸昨涉逃兵役、偽造文書案件遭拘提，最終15萬元交保引發爭議；至於鄰近的韓國兵役制度更加嚴厲，讓許多人聞風喪膽；最近在韓劇《我們的浪漫電影》演出無名作曲家的男團U-KISS成員李濬榮，就對韓媒大方表示「期待當兵」。

李濬榮在《我》劇自詡是天才，現實中卻是默默無名的作曲家，今年28歲的他，將面臨韓國入伍年限，他在接受韓媒專訪時，坦言考慮今年或明年就會去當兵。

U-KISS李濬榮今年作品大爆發，不怕當兵。（翻攝自X）U-KISS李濬榮今年作品大爆發，不怕當兵。（翻攝自X）

由於韓國兵役需當兩年，且環境相對高壓、不如台灣自由，李濬榮表示「入伍的話，肯定會經歷很多事情，不過站在演員的立場上是蠻期待的，畢竟是沒有體驗過的生活，會以健康的心態入伍。」

李濬榮今年作品大爆發，至少參與了5部作品，包括特別演出的《元敬》，以及熱播中的《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄Class 2》以及《24小時健身俱樂部》。

李濬榮充滿感恩說，上半年充滿感恩，也很開心，作品角色都不一樣，因此很期待，「至於入伍的話，確實是期待的，一般人都會擔心，不過我相信軍隊肯定會很有意思的。」

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