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王大陸砸百萬逃兵 卡古發聲嗆：是不是男人？

王大陸昨傳出砸百萬逃兵，涉嫌妨害兵役、偽造文書。（記者潘少棠攝）王大陸昨傳出砸百萬逃兵，涉嫌妨害兵役、偽造文書。（記者潘少棠攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲藝人王大陸昨（18）日傳出砸百萬逃兵，涉嫌妨害兵役、偽造文書案件遭拘提並查扣相關證物，後經新北地檢署檢察官複訊後，諭令15萬交保。

過去因模仿「華仔」劉德華爆紅的男星「卡古」章瑞麟，隨即在臉書怒嗆用假病例閃兵役的人，都是垃圾，他並質疑權貴有錢就可以花錢做假病例規避兵役嗎？希望判重刑，以正視聽。

卡古不滿表示，頂多就是當1年（軍訓扣1個月）或4個月，這是國民應盡的義務，到底有什麼好閃的？最後更發出怒吼：「是不是男人啊？」而他發文雖未指名道姓，但大批網友粉絲都知道卡古罵的人，就是王大陸。

「卡古」章瑞麟因模仿劉德華爆紅。（翻攝自卡古臉書）「卡古」章瑞麟因模仿劉德華爆紅。（翻攝自卡古臉書）

王大陸2015年演出國片《我的少女時代》男主角爆紅，之後屢傳負面新聞，包括和製作人陳玉珊喇舌、和恩人柴智屏決裂，付了950萬「贖身金」後轉往中國發展，演出《鮫珠傳》、《一吻定情》及《狼殿下》等戲。

諷刺的是，當年王大陸被問及兵役一事，還曾信誓旦旦回應媒體：「我又那麼年輕，有什麼好躲兵役的？時間到了就會去當兵啊！」沒想到如今卻因兵役問題爆出逃兵爭議。

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