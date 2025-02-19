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病患想省掛號費 ICU醫師陳志金：提供專業必須付費

透過門診，醫師替病人解說先前的檢查報告，回答病人提出來疑問，同時也會做好衛教（圖與新聞事件無關）。（資料照，花蓮慈院提供）透過門診，醫師替病人解說先前的檢查報告，回答病人提出來疑問，同時也會做好衛教（圖與新聞事件無關）。（資料照，花蓮慈院提供）

〔記者林南谷／台北報導〕ICU醫師陳志金今（19）日透早在臉書分享很多民眾共通問題：「為了省下診察費（掛號費），你將失去的是……」陳志金坦言，醫生在意的並不是診察費，而是其背後代表的意義。

陳志金表示：「我提供了專業，你就必須付費。」偏偏很多病人不了解，「他們只是想辦法省錢，這種狀況甚至也發生在自費門診，有位醫師朋友分享，一對前來諮詢遺傳疾病的夫妻，看診結束後，覺得只是『問問題』而已，為什麼要付掛號費？」

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透過門診時間，陳志金認為他替病人解說先前的檢查報告，回答病人提出來的幾個疑問，同時做好衛教，而病人看起來挺滿意，點點頭起身邊問他：「醫生，那我直接回去就可以了嗎？」陳志金說，他當然知道對方意思，因為碰多了，「病人心裡想的是，就只是『看』報告而已，又沒有開藥，應該不用繳費就可以直接回去吧？」

而陳志金通常不會直接戳破病人計謀，只會笑笑提醒對方：「離開前，記得要先去繳費喔，不然電腦裡就不會存你的病歷紀錄！」聽他這樣說，病人通常會摸摸鼻子離開，但是出了門之後，跟診間護理師或去櫃檯跟櫃檯人員「盧」的情況偶會發生有所聞。

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不過，換作是陳志金，他表示不可能妥協，「醫生在意的並不是掛號費，而是掛號費背後代表的意義；我提供了專業，你就必須付費，偏偏很多病人不了解，他們只是想辦法省錢，加上主管機關的德政，他們可以不必掛號，就花個幾塊錢，上線拷貝檢查報告，再拿著報告，到網路上去問醫生。」

陳志金分析，如果是一般抽血檢查，或許沒什麼大問題，「但比較專業報告，有時要看原始影像，有時候是要搭配其他檢查／病史／理學檢查綜合判斷，在網路上問醫生，醫生在缺乏足夠資訊條件下，極有可能只能就常態做說明，或可能錯誤判讀。」

至於在網路上隨便抓個醫生來問，陳志金說，該醫生只能就報告上「正常」說明，不會提醒回診再追蹤，他分析，這不是該一聲敷衍行事，而是他光憑一紙報告書，很難全面了解，自然不知道嚴重性，「少了主治醫師的診斷、解讀與建議的註記，即使有其他醫師幫忙看報告，也無法給予深入的解說與建議，這就是專科之間的差別。」

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