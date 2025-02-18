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娛樂 歐美

去年才睡600人 澳洲豪放女放話今年挑戰「千人斬」

澳洲第一豪放女安妮今年立下千人斬目標。（翻攝自IG）澳洲第一豪放女安妮今年立下千人斬目標。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕澳洲性感網紅安妮（Annie Knight）今年放出豪語準備挑戰「千人斬」，她說自己去年只睡了600人，讓她覺得還不夠，今年立下志願要突破千人大關，讓許多網友大讚她是「澳洲第一豪放女」。

安妮在成人平台圈粉無數。（翻攝自IG）安妮在成人平台圈粉無數。（翻攝自IG）

安妮希望今年能找到交往對象。（翻攝自IG）安妮希望今年能找到交往對象。（翻攝自IG）

28歲的安妮經營成人平台OnlyFans小有名氣，她坦言自己去年睡過600人，為了超越紀錄，她把今年的目標定在1千人。另外，安妮也透露，自己2年沒有交往對象，如果可能的話，她今年也想找個對象定下來。

安妮雖然經驗豐富，但希望找的對象能對他忠貞。（翻攝自IG）安妮雖然經驗豐富，但希望找的對象能對他忠貞。（翻攝自IG）

安妮雖然「經驗豐富」，不過，她透露自己睡過的男人當中有半數是處男，而她自己這2年來只約會過1次，因此希望能夠找到一個「忠貞、不亂批評、能接受我的工作、逗我笑的人」安妮說，她對於另一半的外表沒那麼在意，只要能夠吸引她就好了。

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