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娛樂 最新消息

賀一航遺孀Judy憂鬱度日 喪夫6年近況曝光

Judy（右）與謝震武合影。（和展影視提供）Judy（右）與謝震武合影。（和展影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕大S驟逝全台不少網友感到錯愕震驚，在謝震武律師主持的《震震有詞》中，賀一航太太Judy聊及失去賀一航將近6年，「當時有多愛，失去時心裡就有多痛。」節目中也邀請吳孟玲律師、資深媒體人狄志為及諮商心理師吳姵瑩，從專業角度探討當失去親人後的心理創傷該如何撫平。

賀一航。（資料照，記者陳逸寬攝）賀一航。（資料照，記者陳逸寬攝）

Judy說當年與賀一航結婚後每天幾乎是24小時都在一起，可說是形影不離，回想從賀一航住院到突然離世如此措手不及，「那時候很辛苦，可以說是生不如死、度日如年。」她說從喪禮結束後，一個人在家時很怕遺失關於賀一航的所有記憶，「賀大哥走後我整個人好像被抽乾。」Judy開始整理手機、電腦裡有關於賀一航的所有照片，每天不斷重複瀏覽，「因為無法自己獨處，什麼都不做。」

Judy說在賀一航離世一年後，她發現自己沒法睡太久，走在路上、搭乘大眾交通工具、甚至跟管理員講話都會不由自主落淚，看中醫才發現有憂鬱焦慮等症狀，經過2年調養慢慢恢復健康。

賀一航遺孀Judy淚灑攝影棚。（和展影視提供）賀一航遺孀Judy淚灑攝影棚。（和展影視提供）

努力回到生活軌道上的Judy，至今每一天出門前、回家後都會跟賀一航講講話，「我想這麼做可以讓自己心理受到撫慰。」回想兩人相識，一開始不被家長認同，到結婚後備受呵護彷彿還是昨日的事，主持人謝震武律師問：「如果下輩子還有機會，妳還會嫁給他？」Judy說：「我絕對會！跟他在一起的這十年是我人生中最快樂的時光。」

最後，Judy想對賀一航說：「雖然你離開我這麼久了，我會聽你的話好好愛自己讓自己過得更好，也希望你在天上可以過得開心、自在，繼續享受你的人生。」

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