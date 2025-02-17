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薔薔極光下甜吻神秘男！親密互動閃瞎眾人 網瘋猜：到底是誰？

薔薔罕見曬照放閃。（翻攝自臉書）薔薔罕見曬照放閃。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「薔薔」林嘉凌向來給人作風大膽、敢說敢言的嗆辣形象，感情世界也一直備受關注，去年被拍到與一名男子十指緊扣，事後否認為男友。不過，近日她於社群平台上傳與神秘男子的親密合照，畫面閃瞎眾人。

薔薔與神秘男子互動甜蜜。（翻攝自臉書）薔薔與神秘男子互動甜蜜。（翻攝自臉書）

薔薔在情人節前夕飛往加拿大黃刀鎮欣賞極光，並在社群上傳一系列美照，可見薔薔與3名男性友人同行，值得注意的是，薔薔將其中一名友人用貼圖遮擋住臉，而在其他曝光照片中，薔薔不僅與這位神秘男子大方擁抱牽手，男方甚至在極光下獻上浪漫紅色鮮花並甜蜜接吻，兩人種種親密互動似乎是在熱戀中。

薔薔與友人飛往加拿大欣賞極光。（翻攝自臉書）薔薔與友人飛往加拿大欣賞極光。（翻攝自臉書）

薔薔與高壯男的幸福唯美合照曝光後，立即吸引大批網友留言送上祝福，由於薔薔未公開兩人關係，男方真實身分也掀起討論，「怎麼有人這麼幸運，可以跟可愛不做作真性情的薔薔在一起」、「神秘人到底誰啦？為何我都不知道」、「擋臉捏！想看是誰讓薔薔心動」、「想看男朋友啦！YT訂閱破百萬妳就公開吧」。

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