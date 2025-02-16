大S還陪著具俊曄？命理師曝樹葬後「靈魂所在」 勸S家規劃獨立墓園

〔記者侯家瑜／台北報導〕大S骨灰將樹葬消息曝光後，環保葬議題引發正反兩方討論，命理師沈嶸通靈後表示大S骨灰回台後，靈魂就跟著骨灰一直停留在台北信義區的家中，原先大S因生前修行極好，是非常和善有愛心的大善人，本可以往生天道享福，但因捨不得老公具俊曄，靈魂至今仍一直陪伴在具俊曄的身旁。若大S的骨灰未來選擇以樹葬的形式安葬，靈魂就會在生前故居中居住，不會住在樹葬區。

沈嶸。（沈嶸提供）

沈嶸解釋因為樹葬、花葬不會特別標註往生者姓名，海葬就更不用說了，樹葬、花葬的骨灰會隨時間逐步分解，還會跟其他往生者的骨灰混雜在一起，土質養護過程可能會進行翻土處理，許多往生者骨灰相疊導致磁場頻率非常混亂，往生者通常是待不住的。

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所以比起放在靈骨塔內，環保葬等於讓靈魂在往生後到轉世前的這段期間，失去一個固定安身的場所，倘若靈魂尚未轉世，或是沒有被接引到佛國淨土，就會住在生前居住的房產內，直到轉世為止；若往生者生前沒有房產，就會成為居無定所的孤魂野鬼。

沈嶸直言，通常陽壽已盡的靈魂，不會成為徘迴於人間的鬼魂，而是會根據因果業力而轉世，但若往生者陽壽未盡就離世，又沒有被接引到天堂或佛國淨土，就會選擇停留在骨灰安葬處。根據沈嶸自身過去的算命經驗，靈骨塔因為一人一位，等於是往生者轉世前的家，在等待轉世的期間，靈魂會居住在靈骨塔內。例如本來要樹葬，最後因青潭寶塔花園負責人捐贈塔位而得以入塔的已故藝人汪建民，現在靈魂就居住在塔內。

究竟大S本人的意願為何？未免打擾大S的靈魂，沈嶸直接調閱靈界系統資料庫「阿卡西記錄」，查詢資料後得到「大S並不想要樹葬或塔位」的訊息，而是想要有隱私性的專屬獨立墓園，不公開地點，不開放大眾緬懷，不會受到過多打擾。沈嶸說也許大S生前支持環保而表明要樹葬，但是靈魂往生後可能會有不同想法，「大S的靈魂非常善良，雖然祂不想要樹葬，但體諒家人為了自己的後事奔波，不論家人決定如何處理自己的後事，祂都沒有意見。」

對於後事的處理，沈嶸建議雖然目前環保葬因為政府推行環保而成為趨勢，但如果有能力，最好還是將親人的骨灰安葬在靈骨塔內，主要有幾個原因：「一是靈魂往生後到轉世前，能夠有安身立命的家；二是讓後世子孫可以緬懷追思；三是若選擇環保葬，靈魂不願與其他往生者混在一起，會回到生前住宅，導致陽宅直接變「陰宅」。

沈嶸補充：「鬼魂因為振動頻率較低，會拉低附近生人和環境的頻率，使原本的陽宅轉為『陰宅』，拉低房子的屋氣，連帶影響家運。」

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

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