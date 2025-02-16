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娛樂 電視

孟耿如神隱10個月「罕見露臉了」 赴日旅遊...不見黃子佼

〔記者李紹綾／台北報導〕孟耿如受老公黃子佼性醜聞牽連，去年一度關閉所有社群平台，直到去年底才重啟，她神隱10個月未露臉，今（16日）久違「現身」赴日旅遊。

孟耿如罕見露臉，分享赴日旅遊照。（翻攝自Instagram）孟耿如罕見露臉，分享赴日旅遊照。（翻攝自Instagram）

孟耿如去年在社群銷聲匿跡8個月，過去她常以圖文分享心情，去年12月「復出」社群後，僅貼出自己的藝術創作，沒寫下任何心情小語，疑怕多說多錯，也會透過限時動態分享日常，像是除夕的圍爐豪華菜色，不少網友留言打氣祝福，也關心她的近況，希望她能揮別陰霾，好好照顧自己及女兒，並向她喊話：「加油。」短短一句道盡了所有。

孟耿如罕見露臉，分享赴日旅遊照。（翻攝自Instagram）孟耿如罕見露臉，分享赴日旅遊照。（翻攝自Instagram）

孟耿如罕見露臉，分享赴日旅遊照。（翻攝自Instagram）孟耿如罕見露臉，分享赴日旅遊照。（翻攝自Instagram）

孟耿如罕見露臉，分享赴日旅遊照。（翻攝自Instagram）孟耿如罕見露臉，分享赴日旅遊照。（翻攝自Instagram）

前天逢情人節，孟耿如貼出創作畫作的過程影片，她寫道：「找回手感。」網友除了留言祝她情人節快樂，也期待未來的新展覽，今凌晨則在限時動態分享赴日本箱根旅遊的照片，她難得以正面全身入鏡，臉上露出淺笑，素顏氣色依舊不錯。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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