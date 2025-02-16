罷免桃園6立委 溫朗東嗆：就是罷免市長張善政

桃市公民團體「罷免魯明哲-壢拔魯蛋」團隊發起「台灣燈會罷免不缺席」行動，12起於燈會7處收二階意向調查。（翻攝自臉書社團「罷免魯明哲-壢拔魯蛋，惡罷滾蛋!」）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕桃園市「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊，3日到中央選舉委員會送逾2.4萬份連署書，政治評論員、電視名嘴溫朗東15日晚間也在臉書發文高呼：「罷免桃園6立委，就是罷免桃園市長張善政。」

溫朗東透過臉書發文表示，機捷塞爆，燈會荒腔走板，張善政及桃園６藍委責無旁貸，「機捷歸桃園捷運公司管，桃園市政府有64%股權，新北市政府有29%，臺北市政府有6.6%；4號開始，桃捷公司密集發出新聞稿，說機捷加了一堆班次，增加了一堆工作人員，請大家放心來享受「安全快速」的旅運服務。」

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他指出6日更加碼桃捷一日票、桃園市民卡優惠5折優惠，到了昨天15日，更繼續發新聞稿說：「桃捷公司實施多項主動貼心服務與創新區間車靈活調度，使旅客一到站就可以順利上車，開心賞燈、平安回家。」結果A18、A19塞爆，民眾卡在車站裡，一個小時動彈不得。

溫朗東不滿表示，塞到民怨沸騰，桃園市政府昨又宣布進出站不用刷卡、緊急加開班車，「市長張善政、立委魯明哲3天前宣傳燈會開幕，現在完全不敢發文，假裝沒事；北北桃，都是國民黨執政，張善政跟台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜事前坐下來溝通一下，從源頭開始，周末調控機捷人潮，很難嗎？桃園6個立委，通通都是國民黨，認真做事，很難嗎？準備0分，新聞稿100分。趕跑台積電，停水沒應變，紅酒抿兩口，噩夢桃機捷。」 最後溫朗東怒轟：「罷免牛煦庭，就是罷免張善政；罷免涂權吉，就是罷免張善政；罷免魯明哲，就是罷免張善政；罷免萬美玲，就是罷免張善政；罷免呂玉玲，就是罷免張善政；罷免邱若華，就是罷免張善政。」

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