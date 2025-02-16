黃國昌當選民眾黨主席 名嘴黃益中補槍譏諷

台灣民眾黨15日舉行第2屆黨主席補選投票，由立委黃國昌奪下8903票，擊敗前立委蔡壁如360票，順利接棒前主席柯文哲。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣民眾黨15日舉行第2屆黨主席補選投票，立委黃國昌奪下8903票，擊敗僅拿360票的前立委蔡壁如，順利接棒前主席柯文哲。據悉，民眾黨部一級主管已簽署文件提出總辭，待黃國昌19日經中央委員會通過後上任，發布新的人事任命。

就在黃國昌確定當選新任民眾黨主席，電視名嘴、公民教師黃益中隨即在臉書發文：「以96.11%得票率當選的黃國昌說，在柯主席回來那天，讓他感到驕傲！」但他提醒黃國昌：「那個阿北，可能要關28年才能回來了。」

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黃益中在發文曬出電視新聞畫面截圖並寫下：「怎麼差那麼多票，最衷心的壁爐姊姊整個被黨Phase out（逐步淘汰）耶！」酸諷意味濃厚。（翻攝自黃益中臉書）

在黃益中發文中，特別曬出電視新聞畫面截圖並附上一句話：「怎麼差那麼多票，最衷心的壁爐姊姊整個被黨Phase out（逐步淘汰）耶！」補槍譏諷意味濃厚。

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民眾黨前主席柯文哲因涉及京華城弊案、政治獻金假帳案遭羈押禁見，於今年元旦請辭黨主席。黨內推舉立委黃國昌擔任代理黨主席，並安排黨主席補選，民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌皆完成參選登記，並達到黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。

民眾黨昨午宣布，本屆黨主席補選投票總選舉人數為19320人，投票率為47.95%，投票數為9263票。1號候選人黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，2號候選人蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，投票結果由1號候選人黃國昌勝出。

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