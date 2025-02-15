制服誘惑！吳申梅曼谷街頭回春辣照流出 香港帥尪反應曝光

吳申梅與老公在泰國共度浪漫情人節。（吳申梅提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅日前與香港老公Eric飛到曼谷共度浪漫情人節，她體驗穿上了泰國的學生制服，探索當地景點，直呼「回春」扮成了高中生，感覺好害羞。

吳申梅表示，「我還特地做功課，查詢名字的泰文寫法，在校服上繡上了自己的名字。」她穿上校服後也想起自己的學生時代，「拍照時正是下午，感覺就像剛放學一樣，偷偷下課去逛街。」

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吳申梅穿上制服露出美腿。（吳申梅提供）

吳申梅穿上貼身制服，露出美腿好身材盡現，至於老公反應如何，她表示：「當然覺得這是制服誘惑呀，他還說我綁著雙辮子的樣子很可愛。」

雖然走在路上有些害羞，但吳申梅不忘分享，「泰國賣校服的地方，他們也可以幫忙綁學生的髮飾，超級方便又有趣，讓人感覺像是時光倒流。」

吳申梅甜蜜與老公自拍。（吳申梅提供）

吳申梅與陳孟賢合作的新歌《愛的感覺》才上線，她穿上制服甜蜜勾著老公難掩幸福，透露以前念書時代是乖寶寶，「當時爸爸、媽媽管得很嚴，沒有什麼機會談戀愛。」

至於老公情人節有沒有準備驚喜，吳申梅表示，「有送了一個新的凱莉包，但是這些都不重要，最重要的是我們剛好都有時間可以一起出國旅行。」

吳申梅體驗穿上泰國校服。（吳申梅提供）

吳申梅這次到曼谷狂嗑美食，不到一個禮拜就胖了兩公斤，無奈哀號，「回來台灣真的要認真減肥了。」

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