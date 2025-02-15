唐玲抗癌5年成功！動念「立遺囑」狀況曝光

唐玲擔任慈善保齡球宣傳大使，雖然輸球還是很開心。（台北華朋扶輪社提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕49歲女星唐玲2019年罹患胃癌，2022年復發經診斷為癌末，癌細胞轉移後摘除子宮、卵巢，去年抗癌成功，她今出席扶輪社公益球賽代言，對大S突然離世很有感觸，她說人生無常，什麼都比不上健康來得重要，「歷經生死關頭，人生有了很大的轉變，以前逢年過節都是祝大家恭喜發財，今年春節都是祝人平安健康。」，還說一度要預立遺囑，後來想想財產不多，等到累積更多，再來做詳細分配。

她抗癌超過5年，目前她身體健康，但仍需要每3個月固定回診追蹤，下次回診後，醫生說考慮可以拉長時間追蹤，但一般性的輔助治療還是會持續。

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而她今出席台北華朋扶輪社及台南善化蘭心扶輪社舉辦的慈善保齡球賽，她說和身心障弱勢比球賽，輸球比贏球更開心。有氧舞蹈老師出身的她，還重執教鞭帶領所有參賽的身心障者一起做開場暖身運動，她也小試身手和參賽者比了一局球技。雖然最後自己輸球，卻幫參賽者贏得自信，輸球反而覺得開心。

唐玲表示，她去年擔任抗癌及防癌雙鬥士代言至今，一直有健康講座演講及反毒公益代言主動找上門，目前有將近20場講座及代言正在洽談中。另外，也有3家書商正在和她洽談出書，希望和國內的10多萬癌友分享抗癌經驗和知識。

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