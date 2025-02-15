惠英紅曾拍戲出意外「臉縫89針」 親揭近況網嚇：該有多痛

惠英紅為武打演員出身。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕65歲金馬影后惠英紅是武打演員出身，但因一身舊傷鮮少拍武打劇，近來她在中國綜藝節目《演員請就位3》中擔任導師，談起過往拍戲出意外的經歷，坦言自己臉上曾縫過89針。

惠英紅因拍戲受過多次傷。（翻攝自微博）

在節目中，製作組請有整形過的演員出列，大多數演員對此感到尷尬迴避，只有一位網紅承認，於是惠英紅為了緩解演員們的不安，主動站出來坦言，「我是整過容的，我臉上有縫過89針」，表示自己因為經常拍攝高風險的動作戲，嘴角、眼角以及顴骨等部位都遭硬物打破，為了恢復容貌，接受了整容手術，表示至今面部看起來仍有些不自然。

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惠英紅表示，希望透過自身經歷告訴其他人，整形了可以「勇敢說出來」，不用避而不談。節目片段曝光後，吸引網友紛紛讚嘆惠英紅的敬業，「天啊！這該有多痛」、「太敬業了紅姐！很難想像啊，89針該得有多痛」、「她的敬業拚搏、堅強勇敢的精神真的令人萬分佩服」。

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