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娛樂 最新消息

遭6年女友狠甩！男星疑情傷「赴印度出家」 剃髮照曝：還沒習慣

李日朗。（翻攝自Instagram）李日朗。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕43歲的香港歌手李日朗近日在社群宣布出家，他貼出剃髮、身穿素色僧袍的照片，且打卡位置在印度某寺廟，並稱「還沒有習慣沒頭髮的自己」，據悉他是短期出家，結束數週的修行就會返港。

李日朗剃髮、穿袈裟在印度修行。（翻攝自Instagram）李日朗剃髮、穿袈裟在印度修行。（翻攝自Instagram）

李日朗出家原因眾說紛紜，不少人認為，疑與情傷有關，他在2023年遭交往6年、小13歲的模特女友黃靜藍狠甩，過沒多久女方便和高學歷的餐飲集團富少結婚生子。李日朗在Instagram分享多張在印度生活的照片，透露此次與各地的朋友到印度，原先計畫靜修、擔任義工，讓忙碌的生活可以有喘息的空檔，「後來經過老師提點，如果有幸在這個佛教聖地落髮的話，除了自己，父母和朋友都可以得到很多的福氣，所以就有這個短暫『出家』的緣份。」

李日朗剃髮出家。（翻攝自Instagram）李日朗剃髮出家。（翻攝自Instagram）

出家消息曝光後，李日朗表示，收到很多朋友和客戶的訊息，「大家真的不用擔心，這次來印度就是放假和做義工，順便清靜一下然後再工作，這是我一直以來的生活態度，熟悉我的朋友應該都知道。」然而唯一令他感到難過的是，他在恆河修行時，接到媽媽的電話，「我們家的孩子離開這個世界了，（愛貓）白白不知不覺已經17歲。」

李日朗剃髮、穿袈裟在印度修行。（翻攝自Instagram）李日朗剃髮、穿袈裟在印度修行。（翻攝自Instagram）

談起愛貓白白，李日朗說：「2007年我領養了三個孩子白白、鼻鼻和虎虎，鼻鼻前年走了，家裡唯一的男丁今天也走了，希望牠們在另一個世界可以重聚。這個孩子從今天早上醫生就說牠不行了，但牠一直在強忍痛苦，我在印度的老師跟我說，可能白白是在等我，希望我這個爸爸可以見牠最後一面。」

李日朗遇17年愛貓離世。（翻攝自Instagram）李日朗遇17年愛貓離世。（翻攝自Instagram）

李日朗下船後，到了一間有Wifi的餐廳，見了毛孩最後一面，他和白白說：「謝謝你這17年的陪伴，我們一起成長，一起學習生活，在快樂時候有你，在艱難時候也有你，今天你先走了，但我會一直記住你，如果真有下輩子，不如我們再做好朋友，又或者再做親人，到時，當我見到『白雪雪』的東西，我就會認得是你。這孩子平常不會叫，牠今天在視頻通話時叫了好幾聲，就好像真的聽懂了，之後牠把頭轉向一邊，媽媽就掛斷電話，這孩子…真的很懂事，到最後一刻都很堅強…在白白17年的生命裡，我們聚少離多，大部份時間都是我爸媽在照顧，牠的離開，我的爸媽更難過。」

李日朗感慨說：「或者生命就是這樣，最後或者生離或者死別，都會令人覺得心痛，但回憶起來這些年的相處點滴，亦能回味到很濃厚的甜味，今天以後生活遇到什麼不如意，想起這個孩子常常用頭來頂我的臉以為是『親親』，也就什麼都能克服了。寶貝，多謝你，因為你，我的生命很圓滿。」

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