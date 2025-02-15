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娛樂 最新消息

ITZY、aespa、tripleS齊聚林口開唱！灶咖男團隊長當MC

《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》4月在林口體育館登場。（希林國際提供）《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》4月在林口體育館登場。（希林國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓樂迷注意了！時隔6年，《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》今（15）確定將於4月26日在林口體育館盛大舉行。

今年包括韓國人氣女團ITZY、aespa及tripleS將聯手帶來精彩演出，並特別邀請K-FLOW1及K-FLOW2均有參與演出的「灶咖男團」「SJ」隊長利特擔任Special MC。

2024年對aespa來說是豐收的一年，除了推出《Supernova》、《Armageddon》、《Whiplash》等膾炙人口的歌曲，讓她們橫掃韓國年末各大頒獎典禮主要獎項；去年8月在台灣舉辦的第二次巡迴演唱會更吸引近3萬名粉絲共襄盛舉，展現在台超高人氣。

ITZY自出道以來就以其優秀的演唱實力與強烈的舞台魅力深受喜愛，去年10月再度以5人完全體發行迷你專輯《GOLD》，以專輯同名歌曲《GOLD》及《Imaginary Friend》雙主打形式進行宣傳，讓大眾看見她們在多樣風格中的完美演繹。

女團tripleS去年發行正規專輯《ASSEMBLE24》，正式以24人完全體出道，主打歌《Girls Never Die》不僅讓她們在韓國音樂節目上獲得首個冠軍，也成為傳唱度極高的代表歌曲。近日她們也宣布將於今年上半年再度以完全體回歸，讓粉絲們對新作品充滿期待。

本次利特將以《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》Special MC身分，為「2025灶咖大賽」再添戰績。

演唱會門票將分兩階段販售，國泰世華CUBE信用卡卡友可於2月28日上午11點優先購票，一般售票將於3月1日上午11點在ibon販售，演唱會票價3880元至6680元不等，相關活動訊息，請密切鎖定希林國際粉絲專頁。

《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》4月在林口體育館登場。（希林國際提供）《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》4月在林口體育館登場。（希林國際提供）

《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》

​演出陣容 ⎪ ITZY、aespa、tripleS、SUPER JUNIOR 利特（Special MC）

tripleS 演出成員：李知禹、金琉然、金拏炅、山田楓、嘉味元琴音、許念慈、川上凜、池諝娫

活動時間 ⎪ 2025 年 4 月 26 日（六）17:00（實際以現場為準）

演出地點 ⎪ 林口體育館 NTSU ARENA

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