蔡小虎、康康露面力挺！他遺憾「二寶」出生 父親看不到了

蔡小虎（左）、康康（右）力挺吳俊宏。（豪記提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳俊宏副業經營有成，今天在高雄鳳山舉辦「阿宏飯湯」高雄分店開幕典禮，包括蔡小虎康康等大咖現身力挺。

對於回到家鄉開店，吳俊宏回首過往父親經營的工廠就在這，「記得當初在台南開店時，父親就一直期盼我能在家鄉高雄開店，他就可以方便就近照顧，很遺憾父親走了2年，才實現在高雄開店的心願，希望在天上的父親能看到。」

請繼續往下閱讀...

吳俊宏創業開飯湯店，圈內好友齊聚一堂力挺。（豪記提供）

康康近日忙著準備「鑽石舞台之夜」演唱會，仍是南下力挺，他透露兩人相識超過10年，「當時我在錄音室為歌手製作專輯，巧遇吳俊宏，當時他是新人，正在隔壁錄音室錄新專輯，他主動買了一杯咖啡跟我打招呼，因為咖啡讓我們結緣。」

提到開店，康康以過來人的經驗提醒吳俊宏，凡事有把握，要步步為營的謹慎，「我也是高雄鳳山人，就這麼巧也在我的家鄉，所以一早專程南下站台祝賀，剛好這次也可以回老家看爸媽，晚上再趕場台南演出。」

吳俊宏創業開飯湯店，粉絲、親友捧場。（豪記提供）

好久不見的蔡小虎也現身捧場，蔡小虎表示：「我住高雄一定要來站台啦，這樣以後我有多一個可以吃飯的地方，吳俊宏的努力我一直看在眼中，這樣的打拚的好孩子，一定要為他加油打氣。」

另外，吳俊宏所屬的豪記唱片同門歌手，包括芒果歌王楊哲、林姍、七郎、陳思安、蕭玉芬、林良歡、林琇琪、鄔兆邦與沈建豪等12組歌手都出席慶賀。

吳俊宏斜槓餐飲事業，回想2022年為了開店學藝，向知名廚師好友請益，始終戰戰競競的，如今再開分店，猶如孕育一個小孩般的艱辛，對於還能有「第二個寶貝」問世，直呼真是不可能的任務。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法