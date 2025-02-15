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（曼谷直擊）泰國寶級演員爆Lisa沒人看仍全心投入 敬業態度天生演員

Lisa（右）相當開心和和泰國國寶級演員萊克帕特拉瓦迪合作影集《白蓮花大飯店》第三季。 （翻攝自IG）Lisa（右）相當開心和和泰國國寶級演員萊克帕特拉瓦迪合作影集《白蓮花大飯店》第三季。 （翻攝自IG）

〔記者許世穎／曼谷報導〕泰國國寶級演員萊克帕特拉瓦迪（Lek Patravadi）和「BP」BLACKPINK成員Lisa合作HBO原創影集《白蓮花大飯店》第三季，大讚Lisa既謙虛又非常有天份，甚至沒人在看都勤加練習，「我非常敬佩這種態度！」

76歲的萊克在泰國相當有地位，被視為表演藝術界的先驅，還曾於2015年由泰國詩琳通公主殿下親自頒發皇家獎盃，獲頒「國家表演藝術家」稱號，表彰她對表演藝術的卓越貢獻。

萊克在《白蓮花大飯店》飾演富婆飯店股東，Lisa則是飯店員工，她大讚Lisa是一個非常謙遜、有紀律且勤奮的人，但同時也非常有野心，「她學習速度驚人，不管你給她什麼，她都能迅速吸收，練習時只需要一點時間，因為她真的非常有天賦。」

泰國國寶級演員萊克帕特拉瓦迪（左）在影集《白蓮花大飯店》第三季，飾演富婆飯店股東。（HBO提供）泰國國寶級演員萊克帕特拉瓦迪（左）在影集《白蓮花大飯店》第三季，飾演富婆飯店股東。（HBO提供）

劇中Lisa大跳泰國傳統舞蹈，萊克回憶有一天晚上看到她在練習，「我一直在觀察她，當時已經是晚上11點了，我心想『她們應該已經休息了吧？』結果她還在後面練習！」萊克形容Lisa看起來相當享受，「即使沒有人在看，她仍全心投入，樂在其中。」

除了敬業態度，萊克也大讚Lisa對音樂的敏感度極高，「當音樂響起，她就能準確知道該從哪裡開始，對於一般人來說，如果要練習一支舞，可能需要從頭開始排練，但她不需要，她能夠準確抓住音樂的節奏，直接融入其中，而不必從頭再來！」

Lisa在影集《白蓮花大飯店》第三季大跳泰國傳統舞蹈。 （翻攝自YouTube）Lisa在影集《白蓮花大飯店》第三季大跳泰國傳統舞蹈。 （翻攝自YouTube）

也參與該劇演出的星二代山姆尼沃拉則自嘲和Lisa相比自嘆不如，「她雖然第一次演戲，但完全不緊張，彷彿是個天生的演員，我還是個每天將演戲當工作的人，比起來簡直是魯蛇！」《白蓮花大飯店》第三季將於2月17日起在串流平台Max和HBO頻道播出，全季共8集。

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