天團接班人厲害了！告五人首登高雄世運主場館 搶票結果曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕天團接班人告五人將於4月12日登上高雄世運主場館開唱，門票今天中午12開賣，5萬張門票以驚人速度秒殺，火速完售，許多歌迷沒搶到票，紛紛力拱告五人下一場「大巨蛋見」。

告五人宣布秒殺好消息。（相信音樂提供）

「告五人 [MY MAGIC 宇宙超有趣] 新世界巡迴演唱會｜2025世運極限版」票房告捷，這不僅是告五人首次挑戰高雄世運，更是巡演壓軸最終場。

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目前正在異地錄音的告五人，儘管身處不同時區，依然在凌晨時刻起床與歌迷同步搶票，錄音之餘緊張到三人難以入睡，當遠端捎來門票秒殺完售的消息時，告五人興奮不已，滿懷感謝地歡呼：「大家手速也太快了吧！真的非常感謝大家的支持，我們4/12高雄世運見！」

告五人除了積極籌備第四張專輯，同時也全心投入演唱會的籌備工作，隨著演唱會時間愈靠近，團員表示：「雖然時間有點不夠用，但不管是演唱會還是新專輯，我們一定都會全力以赴，盡力做到最好。」

寵粉無敵的告五人也宣布，4月12日演唱會當天將提供「一起回家專車」，貼心接送各縣市的歌迷往返高雄，專車接駁讓哈瓜安心享受演唱會。

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