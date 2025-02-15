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重現江蕙《無言花》！洪佩瑜相隔13年揭：冥冥中註定

洪佩瑜挑戰江蕙金曲。（衛武營國家藝術文化中心提供）洪佩瑜挑戰江蕙金曲。（衛武營國家藝術文化中心提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕洪佩瑜挾雙金光環變身「大玩樂家」，首度登上衛武營歌劇院開唱，她透過古典編曲重新詮釋陳小霞過去所創作的十多首雋永情歌，包括出道前就唱過的江蕙金曲《無言花》，讓她大呼「冥冥中注定」！

對於演出心情，洪佩瑜表示：「能站在高雄衛武營歌劇院上再次透過這些經典歌傳達情感及精神，對我來說意義重大。」

洪佩瑜與指揮大師簡文彬。（衛武營國家藝術文化中心提供）洪佩瑜與指揮大師簡文彬。（衛武營國家藝術文化中心提供）

她重現了郭靜《在樹上唱歌》、劉若英《成全》、莫文蔚《他不愛我》、江蕙《無言花》、陳奕迅《十年》、潘越雲《一次幸福的機會》等歌曲，堪稱是流行經典中的經典。」其中江蕙的《無言花》，是她在13年前曾於選秀比賽演唱的歌曲。

第一次與指揮大師簡文彬及長榮交響樂團合作，洪佩瑜不僅游刃有餘，更是完美詮釋古典融合流行12首精彩曲目。

洪佩瑜美聲動人，重現多首經典。（衛武營國家藝術文化中心提供）洪佩瑜美聲動人，重現多首經典。（衛武營國家藝術文化中心提供）

重現江蕙《無言花》！洪佩瑜相隔13年揭：冥冥中註定洪佩瑜變身「大玩樂家」，首度登上衛武營歌劇院開唱。（衛武營國家藝術文化中心提供）

洪佩瑜在彩排過程中坦言，就像是認識了12位「新朋友」，她表示：「由於每首歌的音樂結構都重新洗牌，都長出不同生命姿態，得要不少花時間重新適應，每一首歌對我來說都是新歌，不知不覺學習吸收了很多新養分！」大玩樂家4《陳小霞&簡文彬&洪佩瑜 跨樂衛武營音樂會》2月15、16日在衛武營登場。

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