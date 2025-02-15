王仁甫見六棒合體「偷噹5566」！和王子比智力賽雙雙痛苦哀嚎

楊子儀（左起）、王仁甫、張立東、威廉、敖犬、阿緯、王子、小煜、小杰對決經典台視綜藝關卡。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製《來吧！哪裡怕》，本周進行「台灣經典綜藝挑戰賽」，他們將挑戰各種台灣綜藝史上最經典的關卡，整集內容回憶滿滿，將喚起台灣觀眾對台式綜藝遊戲的記憶，其中還對上王仁甫、張立東、楊子儀等人，王仁甫看到六棒還自嘲：「你們完成了我這輩子完成不了的夢想（合體）」。

首先他們與演唱節目片尾曲的「Boom!怪物新人」成員重現經典節目環節「少年接力賽」，闖關過程中阿緯為了勝利更拋下CEO身份奮力跳進球池，沒想到球池深度比預期中淺，讓他這一躍直接整個人倒頭栽進球池動彈不得，讓威廉在一旁笑道：「他剛剛一度五秒沒動靜，我想說球池是會溺斃嗎」笑翻眾人。

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王子在按摩大姐手勁下痛苦哀嚎，遭威廉吐槽。（TVBS提供）

接著六棒也帶著台式綜藝魂與經典遊戲「終極密碼」、「食字路口」接待遠道而來的香港TVB演員群，其中台灣籍演員林家樂更透露自己曾參加過棒棒堂男孩選拔，王子立刻搞笑回應：「你應該要選上啊，你比威廉帥！」引發團內一陣互嗆，笑聲連連。

節目高潮來到六棒迎接被譽為「過關機器」的王仁甫、張立東、楊子儀，三位一出場便被威廉率先嗆聲：「我還以為是多強的對手」。而王仁甫一見到六棒便感嘆：「你們完成了我這輩子完成不了的夢想（合體）」，更自嘲：「我們團體已經缺成員缺到只剩下我一個來」。

王仁甫、王子臉色都很猙獰。（翻攝自YT）

雙方展開腳底按摩加上1A2B（益智遊戲）邊忍痛邊鬥智力環節，王子在按摩大姐手勁下痛苦哀嚎，連連求饒：「輕一點！」威廉見狀吐槽：「你怎麼人帥帥，身體爛爛。」遊戲過程闊嘴器、絲襪套頭、臉破保鮮膜等台式綜藝元素接連上演，節目組更還原了經典懲罰「鐵板打頭」，道具一出令成員們接連興奮驚呼。

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